Trotz Comeback: Rekord-Wall haut Hawks raus

Samstag, 29.04.2017

Zwei Minuten vor dem Ende winkte John Wall in Richtung der Zuschauer in Atlanta. Er hatte guten Grund dazu. Der Spielmacher der Washington Wizards hatte gerade sein zweites Three-Point-Play in Folge verwandelt und für die Entscheidung in der Playoffserie gesorgt.

Mit einem Playoff-Karriererbestwert von 42 Punkten (16/25 FG), 19 davon im letzten Viertel, sowie 8 Assists war Wall der Matchwinner für die Gäste. Gemeinsam mit Bradley Beal, der ebenfalls starke 31 Punkte (11/17 FG) auflegte, dominierte der Wizards-Backcourt das Spiel. Markieff Morris steuerte 17 Punkte und 8 Rebounds bei.

Dennis Schröder stemmte sich mit allen Mitteln gegen die Niederlage und kam auf ein starkes Double-Double (26 Punkte, 8/18 FG, 10 Assists), wobei er neben Paul Millsap (31 Punkte, 10 Rebounds, 7 Assists) der Aktivposten bei den Hawks war, die einen 22-Punkte-Rückstand im Schlussviertel auf drei Zähler reduziert hatten, letztlich aber nicht mehr näher herankamen.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

Die Reaktionen:

John Wall (Wizards): "Wir sind fokussiert und mit einem klaren Ziel hierher. Wir wollten kein siebtes Spiel. Bradley und Ich haben den Ton angegeben, unsere Mitspieler wussten, was wir zu tun hatten."

Mike Budenholzer (Trainer Hawks): "Wir haben uns mit den Ballverlusten in der ersten Hälfte ein tiefes Loch gegraben. Wir haben uns zwar herausgebuddelt, aber sie hatten am Ende einige entscheidende Szenen für sich."

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Keine Änderungen bei beiden Teams. Die Hawks wie gewohnt mit Schröder, Hardaway Jr., Prince, Millsap und Howard in der Starting Five. Bei den Wizards begannen erneut Wall, Beal, Porter, Morris und Gortat.

1. Viertel: Während die Wizards von Morris und Beal getragen wurden, half Howard den Hawks mit fünf schnellen Punkten. Nach fünf Minuten setzten die Wizards zum Zwischenspurt an. Morris besiegelte per Dreier einen 7:0-Run zum 17:10. Umgehend kam Atlanta über einen Schröder-Dunk und Howard per 6:0-Lauf wieder heran, woraufhin die Gäste konterten und dank eines Wall-Dunks den alten Abstand wiederherstellten. Kurz darauf kam es zur Rudelbildung, nachdem Bazemore Beal beim Dunk in der Luft geschubst hatte. Die Referees verteilten Technicals auf beiden Seiten. Am Ende des Viertels führten die Gäste mit 30:23.

Jetzt anmelden und gewinnen! Dunkest - der NBA-Manager

2. Viertel: Washington kam gut ins Viertel und führte schnell mit elf vor. Die Hawks rissen sich zusammen. Calderon verkürzte per Dreier, ehe die Starter allmählich wieder aufs Feld kamen und den Hawks-Rückstand über einen Schröder-Floater und einen Prince-Layup auf vier verkürzten. Die Wizards-Antwort ließ erneut nicht lange auf sich warten. Nächster 7:0-Run von Morris per Dreier besiegelt. Nächste Hawks-Auszeit. Die brachte dieses Mal keinen Umschwung, Atlanta leistete sich Ballverlust um Ballverlust. Wall und Beal vergrößerten den Abstand im Fastbreak auf 17 Zähler. Zur Halbzeit führten die Gäste mit 65:46.

Folge NBA.de bei Twitter - wie Dirk Nowitzki!

3. Viertel: Porter läutete die zweite Halbzeit mit einem Dreier zur 22-Punkte-Führung ein, ehe die Hawks per 7:0-Run ein Lebenszeichen absendeten. Die Gäste ließen sich davon zunächst nicht beirren und bauten den Vorsprung wieder aus, weil der Dreier weiter traumhaft sicher fiel. Doch die Hawks knabberten sich dank der immer besser werdenden Schröder und Hardaway langsam ran. Schröder stellte per Fastbreak-Dunk auf elf Punkte Rückstand. Millsap machte ihn an der Freiwurflinie einstellig und besorgte schließlich mit dem Dreier das 82:89. Atlanta war vor dem Schlussviertel wieder da.

4. Viertel: Nachdem Bazemore nach knapp zwei Minuten per Eckendreier auf vier Punkte Rückstand verkürzte, nahm Brooks schnell die Auszeit. Wall kam zurück und sorgte gleich für ein Statement, als er einen Fastbreak-Layup von Schröder fulminant wegblockte und auf der Gegenseite wieder auf sieben Punkte Abstand stellte. Schröder zeigte sich unbeeindruckt und verwandelte einen Eckendreier, doch Wall und Beal bauten die Führung dreieinhalb Minuten vor dem Ende wieder auf neun aus. Mit einem grandiosen Three-Point-Play zwei Minuten vor dem Ende sorgte Wall schließlich für die Vorentscheidung. Er ließ ein weiteres folgen und zerstörte endgültig alle Hawks-Chancen. Am Ende gewann Washington mit 115:99.

Hawks vs. Wizards, Game 6: Hier geht's zum BOXSCORE

Der Star des Spiels: John Wall. Leistete sich zwar satte 7 Turnover, die waren aber der einzige Wermutstropfen auf eine ansonsten herausragende Leistung. Wall stellte nicht nur einen Karrierebestwert auf und war Topscorer des Spiels, sondern auch der Matchwinner schlechthin. Sein Block gegen Schröder, der hätte auf einen Punkt Rückstand verkürzen können, brannte sich in Atlantas Köpfe. Danach raubte er den Hausherren jegliche Hoffnung, indem er die letzten 13 Punkte des Spiels erzielte.

Dennis Schröder: #TheGoldenPatch © getty 1/33 Dennis Schröder wird 23 Jahre alt! Zeit, um noch einmal auf seine Karriere zurückzublicken, die einst in Braunschweig begann /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft.html © imago 2/33 Bereits als 11-Jähriger wurde er auf einem Braunschweiger Freiplatz entdeckt. 2010 lief er schon für die SG Braunschweig in der Pro B auf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=2.html © imago 3/33 Schnell wurde der Point Guard mit gambischen Wurzeln auch für die Juniorenteams des DBB nominiert. 2011 spielte er bei der U18-EM /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=3.html © imago 4/33 Auch in der BBL fasste der Spielmacher schnell Fuß. 2011 gab Schröder bei den New Yorker Phantoms Braunschweig sein BBL-Debüt. /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=4.html © imago 5/33 Schon damals ließ er sein Talent aufblitzen. In diesem Fall hechelt Nationalspieler Heiko Schaffartzik dem Guard hinterher /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=5.html © imago 6/33 In der Saison 2012/13 machte Schröder einen großen Satz. 12 Punkte legte er im Schnitt auf. Das bescherte ihm viel Respekt /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=6.html © imago 7/33 Bei der Wahl zu Braunschweigs Sportler des Jahres landete Schröder auf dem dritten Platz. Dafür wurde er zum Most Improved Player in der BBL gewählt /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=7.html © getty 8/33 Beraten wird das Supertalent vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Ademola Okulaja /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=8.html © imago 9/33 Zu den Stärken Schröders zählt aufgrund seiner Schnelligkeit das Pick-n-Roll-Spiel und das Eins-gegen-Eins /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=9.html © getty 10/33 Das blieb auch den NBA-Scouts nicht verborgen. Beim Nike Hoop Summit in den USA durfte er sich beweisen und überzeugte /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=10.html © getty 11/33 Dort machte auch Dirk Nowitzki 1999 auf sich aufmerksam und führte die europäischen Talente mit 33 Punkten zum Sieg /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=11.html © getty 12/33 Schröder gelangen 18 Punkte und 6 Assists. Damit hatte er großen Anteil am Sieg der Weltauswahl gegen die USA. Kurz danach gab Schröder bekannt, dass er am NBA-Draft 2013 teilnehmen wird /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=12.html © getty 13/33 Die Atlanta Hawks sicherten sich die Dienste von Schröder. Die Franchise wählte ihn an 17. Stelle aus /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=13.html © getty 14/33 Auch Coach Mike Budenholzer und der damalige General Manager Danny Ferry halten große Stücke auf den Youngster /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=14.html © getty 15/33 In der Summer League beeindruckte Schröder dann auch die letzten Zweifler. Der Point Guard erzielte durchschnittlich 10,8 Punkte und 5,6 Assists /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=15.html © getty 16/33 Kein Wunder, dass Dennis Schröder in den USA schon Everybody's Darling ist. Das Posen hat er auf jeden Fall drauf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=16.html © getty 17/33 Auch seine Spannweite ist für einen Guard beeindruckend. Der Playmaker trägt die 17 bei den Atlanta Hawks /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=17.html © getty 18/33 In seinem ersten NBA-Spiel kam es gleich zum Aufeinandertreffen mit Dirk Nowitzki. Atlanta spielte zum Start gegen die Dallas Mavericks /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=18.html © getty 19/33 Die zweite Saison begann vielversprechend: Mit einem krachenden Dunk gegen die Spurs flog er erstmals in die Top 10 und machte gehörig auf sich aufmerksam /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=19.html © getty 20/33 Gegen die Lakers erzielte Schröder am 17.12.2014 mit 24 Punkten ein neues Career High in der Regular Season, zudem verteilte er 10 Vorlagen /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=20.html © getty 21/33 Ende 2014 gelang Schröder gegen Cleveland sein erstes Double Double - in nur 22 Spielminuten /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=21.html © getty 22/33 Im Rahmen des Allstar Games 2015 nahm Schröder an der Taco Bells Skills Challenge teil - und schlug sich durchaus beachtlich /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=22.html © getty 23/33 Beim Spiel der Internationals gegen die US-amerikanischen Rookie und Sophomores glänzte Schröder mit 13 Punkten und 9 Assists /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=23.html © getty 24/33 Auch in den Playoffs vertraute Coach Bud auf Dennis, Gegen Washington und Cleveland leistete Schröder einen wertvollen Beitrag /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=24.html © getty 25/33 Bei der Wahl zum Most Improved Player 2015 erhielt Schröder von den US-Journalisten vier Stimmen - der Weg geht weiter nach oben /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=25.html © getty 26/33 Anschließend glänzte Schröder bei der EuroBasket auf internationalem Parkett /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=26.html © getty 27/33 Insgesamt legte Schröder in der Vorrunde des Turniers im Schnitt 21 Punkte, 4,6 Rebounds und 6 Assists auf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=27.html © getty 28/33 In seine dritten NBA-Saison hat sich Schröder endgültig in Atlanta etabliert /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=28.html © getty 29/33 Bei der Wahl zum Sixth Man of the Year 2016 landete Schröder mit 17 Punkten auf Platz 9 /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=29.html © facebook.com/Dennis-Schröder 30/33 Auch privat läuft es für den Deutschen super. Schröder eröffnete unlängst in Atlanta die "#DS17 Lounge" /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=30.html © getty 31/33 Doch kommen wir zurück zum Sportlichen. In Spiel 1 der zweiten Playoff-Runde erzielt Schröder mit 27 Punkten ein neues Career High. Es läuft...doch trotzdem schieden die Hawks mit 0-4 aus /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=31.html © getty 32/33 In der anschließenden Offseason wurde sein Vorgesetzter Jeff Teague zu den Indiana Pacers getradet.... /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=32.html © getty 33/33 Das heißt: Wachablösung! In der kommenden Saison 2016/17 wird Schröder der Starter auf der Eins sein /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=33.html

Der Flop des Spiels: Dwight Howard. Brachte jede Menge Energie aufs Feld und dominierte die ersten Minuten, in denen er sich 4 Offensivrebounds schnappte. Dann aber verlor er komplett den Faden und leitete das Fehlerfestival der Hawks ein. Ließ sich zweimal im Low Post die Kugel klauen und leistete sich obendrein zwei völlig unnötige Offensivfouls. Bezeichnend, dass er weder beim Comeback der Hawks noch in der Schlussphase auf dem Feld stand.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Das fiel auf:

Wie schon in den Spielen zuvor war auch dieses Mal gleich zu Beginn Pfeffer drin. Bazemores unnötiger Schubser gegen Beal führte im ersten Viertel zu einer minutenlangen Unterbrechung, weil etliche Wizards-Bankspieler im Anschluss aufs Feld liefen und sich Wortgefechte lieferten, was noch nachträgliche Strafen nach sich ziehen könnte. Wall schickte während des Spiels erneut immer wieder Worte in Richtung Schröder.

Auf dem Feld zeigten sich die Hawks unglaublich fahrig. Von der ersten Minute an leisteten sie sich unnötige Fehler. Offensivfouls, ungenaue Pässe und Fehler beim Dribbling sorgten zur Halbzeitpause für 15 Turnover. Das spielte Washingtons Spielweise genau in die Karten, denn auch die Gäste waren nicht frei von Fehlern (11 Turnover), nutzten die Ballverluste der Hawks aber viel besser aus. 24 Fastbreak-Punkte standen nur vier der Hawks gegenüber, was beinahe exakt den Abstand zur Pause widerspiegelte.

Angesichts der etlichen freien Fastbreak-Punkte der Wizards verwunderte die absurde Feldwurfquote von 65,8 Prozent zur Pause nicht. Doch die Gästen trafen auch aus der Distanz hochprozentig (6/10 Dreier), während Atlanta gerade einmal 2 von 12 Versuchen aus der Distanz verwertete. Zur Halbzeit sprach also extrem wenig für die Hausherren.

Die Hawks zeigten Moral, vor allem stellten sie aber ihre Fehler ab. In der zweiten Hälfte kamen nur noch 7 Turnover dazu, wodurch Washington weniger Fastbreak-Chancen erhielt und in Bredouille geriten. Am Ende verließen sich die Gäste gänzlich auf ihre Einzelspieler.

Das Playoff-Bracket im Überblick