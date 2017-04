NBA präsentiert sechs neue Awards

Freitag, 28.04.2017

Am 26. Juni 2017 findet für die Vergabe der Awards erstmals eine Fernsehshow statt. Neben den üblichen Kategorien wie MVP, Coach of the Year oder Defensive Player of the Year gibt es in diesem Jahr sechs weitere Auszeichnungen.

Um diese Kategorien geht es:

Dunk of the Year

Best Style

Block of the Year

Assist of the Year

Game Winner of the Year

Top Performance of the Year

Abstimmen dürfen die Fans auf der NBA-Seite oder über Social Media mit dem Hashtag #AwardName plus Vor- und Nachname. Beispiel: #DunkOfTheYear Larry Nance

Das sind die Nominierten:

#DunkOfTheYear

Los Angeles Lakers' Larry Nance, Jr. vs. Brooklyn

vs. Brooklyn Minnesota's Zach LaVine vs. Phoenix

vs. Phoenix Oklahoma City's Victor Oladipo vs. Atlanta

#BestStyle

Cleveland's Iman Shumpert

Chicago's Dwyane Wade

Oklahoma City's Russell Westbrook

#BlockOfTheYear

San Antonio's Kawhi Leonard vs. Houston

vs. Houston New York's Kristaps Porzingis vs. Brooklyn

vs. Brooklyn Miami's Hassan Whiteside vs. Toronto

#GameWinnerOfTheYear

Cleveland's Kyrie Irving vs. Golden State

vs. Golden State Oklahoma City's Russell Westbrook vs. Denver

vs. Denver Phoenix's Tyler Ulis vs. Boston

#TopPerformanceOfTheYear

Phoenix's Devin Booker 70-point game vs. Boston

70-point game vs. Boston Houston's James Harden nets 53-16-17 triple double vs. New York

nets 53-16-17 triple double vs. New York Golden State's Klay Thompson scores 60 in three quarters vs. Indiana

scores 60 in three quarters vs. Indiana Oklahoma City's Russell Westbrook with most points in a triple double, 57-13-11, vs. Orlando

#AssistOfTheYear

Golden State's Draymond Green to Stephen Curry to Kevin Durant

to to Denver's Nikola Jokic with no-look pass

with no-look pass LA Clippers' Chris Paul with wraparound pass

Das Playoff-Bracket im Überblick