Spurs kämpfen sich weiter mit Vintage-Parker

Freitag, 28.04.2017

Es war beinahe so, als stünde die zehn Jahre jüngere Version von Tony Parker auf dem Feld. Mit seiner Penetration und seinem Mitteldistanzwurf zog der Franzose den Grizzlies mit 27 Punkten (11/14 FG) den Zahn.

Natürlich spielte auch Kawhi Leonard beim bis zum Schluss umkämpften Sieg half mit 29 Punkten und 9 Rebounds wieder stark. Außerdem kam LaMarcus Aldridge mit 17 Punkten sowie 12 Rebounds auf ein Double-Double und sorgte für deutliche Reboundvorteile der Spurs.

Die Grizzlies konnten sich am Ende nur wenig vorwerfen, immerhin agierte gerade die Starting Five stark. Alle Starter punkteten zweistellig. Mike Conley war mit 26 Zählern (7/18 FG) Topscorer, Marc Gasol kam auf 18 Punkte und 6 Assists, Zach Randolph auf ein Double-Double (13 Punkte, 11 Rebounds).

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

Die Reaktionen:

David Fizdale (Trainer Grizzlies): "Wir hatten eine eng zusammengeschweißte Gruppe. Es tut mir wirklich weh für die Jungs. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs, aber das bessere Team hat gewonnen."

Gregg Popovich (Trainer Spurs): "Ich kann den Grizzlies nur zu ihrem großartigen Einsatz gratulieren. Ich bin begeistert, dass wir gegen diese großartige Truppe gewinnen konnten."

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Beide Teams ohne Änderungen gegenüber dem Heimsieg der Spurs in Game 5. San Antonio also wieder mit Parker, Green, Leonard, Aldridge und Lee. Die Grizzlies starteten mit Conley, Carter, Ennis III, Randolph und Gasol.

1. Viertel: Zu Beginn wurde an der Uhr gedreht wurde, denn Tony Parker und Vince Carter lieferten sich in den Anfangsminuten ein packendes Duell. Die Oldies glänzten. Carter früh mit sechs, Parker mit neun Punkten. Mit der Zeit zogen die Spurs etwas weg, doch Rookie Harrison brachte die Hausherren mit zwei schnellen Dreiern in Folge wieder ran. Als die Texaner sich erneut absetzten, machte Mike Conley mit einem Buzzer-Beater aus der Distanz zum 22:24 aus Grizzlies-Sicht den Deckel drauf.

Jetzt anmelden und gewinnen! Dunkest - der NBA-Manager

2. Viertel: Es blieb ausgeglichen. Während sich Leonard weiter zurückhielt, hörte Parker nicht auf zu treffen. Auf der Gegenseite boten aber Gasol und Conley mit herrlichen Moves Paroli. Der Spanier trickste Aldridge per Dream Shake aus, Conley ließ Pau Gasol im Dribbling stehen und vollendete den Layup zum 30:30. Nach einem Dreier von Carter und einem Runner von Gasol ging Memphis doch mit fünf Punkten voraus. Und wieder war es Conley, der das Viertel beendete. Per Dreier stellte er auf 50:45 zur Halbzeit.

Folge NBA.de bei Twitter - wie Dirk Nowitzki!

3. Viertel: Ganz merkwürdiger Beginn der Spurs, die eigentlich gut spielten, aber gleich mehrere offene Möglichkeiten im Low Post und aus der Distanz vergaben. Das wurde bestraft. Ennis stellte per Eckendreier auf 57:47 für die Gastgeber. Popovich nahm die Auszeit und dabei seine Männer in die Pflicht. Die knabberten sich im Anschluss wieder heran. Aldridge schloss einen 14:3-Run mit einem Three-Point-Play zur 67:66-Führung, kurz darauf sorgte Ginobili mit einem Dreier plus Foul für die Vier-Punkte-Führung, wobei Conley per Eckendreier antwortete. Mit 75:74 Spurs ging es ins Schlussviertel.

4. Viertel: Memphis eroberte sich gleich die Führung zurück, doch es blieb extrem eng. Sieben Minuten vor Schluss setzten sich die Hausherren etwas ab. Leonard vergab den offenen Eckendreier, Ennis III machte es besser aus der Distanz und stellte auf 85:79. Per And One und Dreier verkürzte Leonard alleine auf einen. Zwei Minuten vor Schluss vergrößerte Parker den Vorsprung aus der Mitteldistanz auf vier. Carter verkürzte an der Freiwurflinie, ehe Parker 50 Sekunden vor Schluss bärenstark auf 98:94 stellte, Leonard vergrößerte eine halbe Minute vor dem Ende mit Freiwürfen um zwei. Conley erhielt noch einmal drei Freiwürfe, vergab aber den letzten. Die Grizzlies schliefen, Parker stürmte in den Fastbreak und entschied das Spiel. 103:96 Spurs.

Grizzlies vs Spurs, Game 6: Hier geht's zum BOXSCORE

Der Star des Spiels: Tony Parker. Der Franzose fing ganz früh Feuer und hielt die Texaner gegen den anfänglichen Dreierregen der Grizzlies beinahe im Alleingang im Spiel. Er agierte, anders als Leonard, ungemein effizient, traf seine ersten sechs Versuche aus dem Feld allesamt und versenkte in der entscheidenden Phase zwei enorm wichtige Jumper sowie den Layup im Fastbreak. Neben Leonard und Aldridge somit der Matchwinner

Die besten Scorer der Playoff-Geschichte © getty 1/25 PLATZ 25: Clyde Drexler - 2.963 Punkte in 145 Spielen - Portland Trail Blazers, Houston Rockets /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal.html © getty 2/25 PLATZ 24: Reggie Miller - 2.972 Punkte in 144 Spielen - Indiana Pacers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=2.html © getty 3/25 PLATZ 23: James Worthy - 3.022 Punkte in 143 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=3.html © getty 4/25 PLATZ 22: Julius Erving - 3.088 Punkte in 141 Spielen - Philadelphia 76ers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=4.html © getty 5/25 PLATZ 21: Dennis Johnson - 3.116 Punkte in 180 Spielen - Seattle Supersonics, Phoenix Suns, Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=5.html © getty 6/25 PLATZ 20: Paul Pierce - 3.159 Punkte in 164 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers (Stand 18. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=6.html © getty 7/25 PLATZ 19: Kevin McHale - 3.182 Punkte in 169 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=7.html © getty 8/25 PLATZ 18: Wilt Chamberlain - 3.607 Punkte in 160 Spielen - Philadelphia und San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=8.html © getty 9/25 PLATZ 17: Elgin Baylor - 3.623 Punkte in 134 Punkte - Minneapolis und Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=9.html © getty 10/25 PLATZ 16: Scottie Pippen - 3.642 Punkte in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=10.html © getty 11/25 PLATZ 15: Dirk Nowitzki - 3.663 Punkte in 145 Spielen - Dallas Mavericks (Stand: 18. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=11.html © getty 12/25 PLATZ 14: Magic Johnson - 3.701 Punkte in 190 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=12.html © getty 13/25 PLATZ 13: Hakeem Olajuwon - 3.755 Punkte in 145 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=13.html © getty 14/25 PLATZ 12: John Havlicek - 3.776 Punkte in 172 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=14.html © getty 15/25 PLATZ 11: Dwyane Wade - 3.814 Punkte in 168 Spielen - Miami Heat (Stand: 21. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=15.html © getty 16/25 PLATZ 10: Larry Bird - 3.897 Punkte in 164 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=16.html © getty 17/25 PLATZ 9: Tony Parker - 3.918 Punkte in 215 Spielen - San Antonio Spurs (Stand 18. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=17.html © getty 18/25 PLATZ 8: Jerry West - 4.457 Punkte in 153 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=18.html © getty 19/25 PLATZ 7: Karl Malone - 4.761 Punkte in 193 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=19.html © getty 20/25 PLATZ 6: Tim Duncan - 5.172 Punkte in 251 Spielen - San Antonio Spurs (Stand: 14. Mai 2016) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=20.html © getty 21/25 PLATZ 5: Shaquille O'Neal - 5.250 Punkte in 216 Spielen - Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=21.html © getty 22/25 PLATZ 4: Kobe Bryant - 5.640 Punkte in 220 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=22.html © getty 23/25 PLATZ 3: LeBron James - 5.670 Punkte in 202 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat (Stand: 21. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=23.html © getty 24/25 PLATZ 2: Kareem Abdul-Jabbar - 5.762 Punkte in 237 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=24.html © getty 25/25 PLATZ 1: Michael Jordan - 5.987 Punkte in 179 Spielen - Chicago Bulls /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=25.html

Der Flop des Spiels: Jamychal Green. Am Power Forward offenbarte sich, dass den Grizzlies die Breite in der Big-Man-Rotation fehlt. Hatte große Probleme beim Ausboxen, leistete sich zudem zwei Ballverluste und war so als einzige Forward-Option von der Bank somit keine Hilfe.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Das fiel auf:

Diese Serie ließ das Basketballherz höher schlagen. Beide Teams zeigten zum einen großartige Leistungen in der Offensive, zum anderen aber auch jede Menge Physis und Intensität. Ob Leonard und Carter, Conley und Parker oder Randolph und diverse Spurs - gleich mehrfach gerieten Spieler in direkten Duellen aneinander, wobei die Privatfehden die Qualität des Spiels nicht negativ beeinflussten. Schade, dass es nicht für ein siebtes Spiel gereicht hat.

Ging Randolph vom Feld, bekamen die Grizzlies Probleme beim Defensivrebound. Ohne den Wühler unter dem Korb gab Memphis äußerst viele Abpraller ab. Die Spurs schnappten sich 16 Offensivrebounds und damit mehr als doppelt so viele wie Memphis (7). So glichen die Spurs die bärenstarke Dreierquote der Gastgeber (12/27) mit etlichen Second-Chance-Punkten aus.

Ein Punkt, auf den Fizdale vor dem Spiel immer wieder verwiesen hat: Das Problem der Grizzlies mit den Freiwürfen. Dieses war schon einer der Hauptpunkte seiner Referee-Schelte nach Game 2, hat aber auch ein wenig mit seinem Team zu tun. In der ersten Hälfte nahm Memphis gerade einmal drei Freiwürfe, weil die Penetration kaum existent war. In der zweiten Hälfte wurde es deutlich besser. Am Ende nahm Memphis 24 Freiwürfe und traf 20 davon.

Stichwort Freiwürfe: Die sorgten dafür, dass Kawhi Leonard trotz eher mäßigen Quoten aus dem Feld (8/19 FG) Topscorer der Spurs war. Immerhin verstand es der Forward, geschickt zur Linie zu ziehen und 12 von 13 Freiwürfen zu verwandeln. Natürlich war er auch defensiv mit 3 Steals wieder zur Stelle und neben Parker wichtigster Mann in der Crunchtime.

Das Playoff-Bracket im Überblick