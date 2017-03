"Die Georgier sind positiv verrückt"

Montag, 13.03.2017

SPOX: Zaza, mit welcher Einstellung gehen Sie nach der Verletzung von Kevin Durant in die kommenden Wochen und den Kampf um den No.1-Seed?

Zaza Pachulia: Es ist eine intensive Zeit, es sind noch knapp 20 Spiele und das Rennen um die Playoff-Plätze nimmt richtig Fahrt auf. Die meisten Teams haben inzwischen herausgefunden, wie sie den besten Basketball spielen können, und bereiten sich auf die Playoffs vor. Natürlich vermissen wir KD sehr, aber wir dürfen jetzt nicht aufhören, Basketball zu spielen. Es wird sicherlich einige Spiele dauern, bis wir uns an die Umstellung gewöhnt haben, auch für Matt Barnes ist es eine Herausforderung. Aber so können wir uns weiter verbessern und wenn KD zurückkommt, dann ist er hoffentlich frisch und heiß auf die Playoffs.

SPOX: MVP Stephen Curry ist nun noch mehr gefordert, seine Killer-Mentalität wieder rauszuholen. Wie haben Sie ihn in Ihrer Zeit hier bisher erlebt?

Zaza Pachulia spielte in der vergangenen Saison an der Seite von Dirk Nowitzki © getty

Pachulia: Erst einmal ist er ein toller Mensch, damit fängt alles an. Er hat mir meinen Start hier sehr erleichtert. Und er ist trotz seiner Klasse wirklich bescheiden und auf dem Boden geblieben. Ich meine, er ist einer der besten Spieler der Welt! Vielleicht liegt das auch an seiner Familie, er ist ein totaler Familienmensch. Ich genieße es sehr, mit ihm zusammenzuspielen. Und nicht nur, weil er immer nach dem freien Mann Ausschau hält. (lacht)

SPOX: Sie selbst werden nicht jünger, spielen inzwischen Ihre 14. Saison. Gerade für Center ist die Gesundheit ein wichtiger Faktor, wie man jüngst am Beispiel Joel Embiid erneut erleben musste. Was ist Ihr persönliches Erfolgsgeheimnis, um fit zu bleiben?

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Pachulia: Mein Erfolgsgeheimnis ist Yoga. Das hilft mir, den Kopf freizubekommen und gleichzeitig meinen Körper zu stärken. Aber es ist natürlich nicht das Einzige. Um Abend für Abend bereit für den Kampf unter dem Korb zu sein, braucht es schon etwas mehr. Krafttraining, gesunde Ernährung und auch die Massagen sind wichtig, damit der Körper locker bleibt. Und natürlich der Geist. Wenn du mit dem Kopf nicht ganz da bist, kann viel schneller etwas passieren. Letztlich ist es auch manchmal einfach nur Pech, wenn man sich verletzt. Du kannst alle Faktoren berücksichtigt haben und total fit sein. Aber wenn eine unglückliche Situation deinen Körper zu einer komischen Bewegung zwingt, kannst du manchmal nichts dagegen tun.

Die Fakten zu den Golden State Warriors: Run, Steph! Run! © getty 1/17 Nach den Anfängen in Philadelphia und San Francisco sind die Warriors seit 1972 in Oakland, Kalifornien beheimatet. Die Stadt in der Bay Area hat 391.000 Einwohner /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc.html © getty 2/17 Die Oracle Arena steht seit 1966 und ist seit dem Umzug die Heimstätte der Dubs. 19.600 Fans passen hinein. 2019 soll das Chase Center fertiggestellt und neue Halle der Warriors werden /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=2.html © getty 3/17 Coach: Steve Kerr (seit 2014) /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=3.html © getty 4/17 General Manager: Bob Myers (seit 2012) /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=4.html © getty 5/17 Topscorer 2015/16: Stephen Curry (30,1 Punkte pro Spiel) /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=5.html © getty 6/17 Höchstverdiener: Kevin Durant (26,5 Mio. Dollar) /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=6.html © getty 7/17 PG: Stephen Curry, 2015/16: 30,1 Punkte, 5,4 Rebounds, 6,7 Assists /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=7.html © getty 8/17 SG: Klay Thompson, 2015/16: 22,1 Punkte, 3,8 Rebounds, 2,1 Assists /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=8.html © getty 9/17 SF: Kevin Durant, 2015/16 für die Oklahoma City Thunder: 28,2 Punkte, 8,2 Rebounds, 5,0 Assists /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=9.html © getty 10/17 PF: Draymond Green, 2015/16: 14,0 Punkte, 9,5 Rebounds, 7,4 Assists /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=10.html © getty 11/17 C: Zaza Pachulia, 2015/16 für die Dallas Mavericks: 8,6 Punkte, 9,4 Rebounds, 1,7 Assists /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=11.html © getty 12/17 All-Time Scoring Leader: Wilt Cahmberlain mit 17.183 Zählern /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=12.html © getty 13/17 All-Time Rebounding Leader: Nate Thurmond mit 12.771 Rebounds /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=13.html © getty 14/17 All-Time Assists Leader: Guy Rodgers mit 4.855 Vorlagen /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=14.html © getty 15/17 Unter der Hallendecke in Oakland hängen unter anderem die Nummern von Chris Mullin (#17), Tom Meschery (#14) und Al Attles (#16) /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=15.html © getty 16/17 Neben Chamberlains #13 wird auch die Nummer von Freiwurfgott Rick Barry (#24) nicht mehr vergeben /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=16.html © getty 17/17 Der Titel 2015 war nach 1947, 1956 und 1975 die vierte Championship für die Dubs. Dazu kommen drei Teilnahmen in den Finals /de/sport/diashows/1609/nba/warriors-fakten/golden-state-oakland-stephen-curry-run-tmc,seite=17.html

SPOX: Sie leben nun seit einigen Monaten in der Bay Area. Was gefällt Ihnen dort - abgesehen vom Wetter - am besten?

Pachulia: Ist es in Ordnung, wenn ich "alles" sage? (lacht) Das Leben ist hier echt "easy going" und das gefällt mir. Es gibt so viel zu erleben und zu entdecken. Die Leute sind so freundlich und meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl.

SPOX: Haben Sie schon angefangen, in Unternehmen im Silicon Valley zu investieren, wie es viele Ihrer Teamkollegen tun?

Pachulia: Ja, stimmt, ich habe schon mitbekommen, das sie das tun. Aber ich lebe mich lieber erstmal ein wenig ein und komme hier an. Ich habe da keine Eile.

SPOX: Sie haben bei den Dallas Mavericks an der Seite von Dirk Nowitzki eine starke Saison gespielt. Wie schwer war es für Sie, das Team zu verlassen?

Pachulia: Das war wirklich hart. Aber was soll ich sagen? Es ist nun mal ein Business und daran habe ich mich in meiner Zeit in der NBA inzwischen gewöhnt. Dennoch war Dallas ein besonderes Erlebnis, ich habe mit Dirk so viel erlebt. Das wichtigste für mich ist: Wir sind Freunde geworden. Ich kann sogar sagen, dass er ein Freund fürs Leben ist. Diese Wärme, mit der er und seine Familie mich aufgenommen haben, findet man wirklich nicht überall. Wir hatten einige wunderbare Tage, an die ich mich mein Leben lang erinnern werde.

SPOX: Also sehen wir sie bald beim Heroes Charity Baseball Game, das Nowitzki jedes Jahr organisiert? Oder beim nächsten Wohltätigkeits-Fußballspiel?

Die wertvollsten Franchises der NBA © getty 1/30 Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat die Rangliste der wertvollste NBA-Franchises herausgebracht. Platz 30: New Orleans Pelicans - 750 Millionen Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers.html © getty 2/30 Platz 29: Minnesota Timberwolves - 770 Millionen Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=2.html © getty 3/30 Platz 28: Charlotte Hornets - 780 Millionen Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=3.html © getty 4/30 Platz 27: Milwaukee Bucks - 785 Millionen Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=4.html © getty 5/30 Platz 26: Memphis Grizzlies - 790 Millionen Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=5.html © getty 6/30 Platz 25: Philadelphia 76ers - 800 Millionen Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=6.html © getty 7/30 Platz 24: Indiana Pacers - 880 Millionen Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=7.html © getty 8/30 Platz 23: Atlanta Hawks - 885 Millionen Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=8.html © getty 9/30 Platz 22: Denver Nuggets - 890 Millionen Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=9.html © getty 10/30 Platz 21: Detroit Pistons - 900 Millionen Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=10.html © getty 11/30 Platz 20: Utah Jazz - 910 Millionen Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=11.html © getty 12/30 Platz 19: Orlando Magic - 920 Millionen Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=12.html © getty 13/30 Platz 18: Washington Wizards - 1 Milliarde Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=13.html © getty 14/30 Platz 17: OKC Thunder - 1,025 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=14.html © getty 15/30 Platz 16: Portland Trail Blazers - 1,05 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=15.html © getty 16/30 Platz 15: Sacramento Kings - 1,075 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=16.html © getty 17/30 Platz 14: Phoenix Suns - 1,1 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=17.html © getty 18/30 Platz 13: Toronto Raptors - 1,125 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=18.html © getty 19/30 Platz 12: San Antonio Spurs - 1,175 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=19.html © getty 20/30 Platz 11: Cleveland Cavaliers - 1,2 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=20.html © getty 21/30 Platz 10: Miami Heat - 1,35 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=21.html © getty 22/30 Platz 9: Dallas Mavericks - 1,45 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=22.html © getty 23/30 Platz 8: Houston Rockets - 1,65 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=23.html © getty 24/30 Platz 7: Brooklyn Nets - 1,8 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=24.html © getty 25/30 Platz 6: Los Angeles Clippers - 2 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=25.html © getty 26/30 Platz 5: Boston Celtics - 2,2 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=26.html © getty 27/30 Platz 4: Chicago Bulls - 2,5 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=27.html © getty 28/30 Platz 3: Golden State Warriors - 2,6 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=28.html © getty 29/30 Platz 2: Los Angeles Lakers - 3 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=29.html © getty 30/30 Platz 1: New York Knicks - 3,3 Milliarden Dollar /de/sport/diashows/1702/nba/wertvollste-franchises/lakers-knicks-warriors-mavericks-bulls-cavaliers,seite=30.html

Pachulia: Aber sicher! Ich wollte letzten Sommer schon beim Baseball dabei sein, aber das hat leider zeitlich nicht geklappt. Für so etwas bin ich immer zu haben. Im nächsten Jahr bin ich definitiv am Start, wenn er mich wieder fragt. Ich lasse mir doch nicht freiwillig entgehen, wie Dirk versucht, Baseball zu spielen oder zu kicken. (lacht)

SPOX: Ihre Landsleute haben es beinahe geschafft, Sie als Starter ins All-Star Game zu wählen. Was sagt das über die Georgier aus?

Pachulia: Sie sind einfach nur verrückt, positiv verrückt. Ich bekomme ja schon seit Jahren einige Stimmen, obwohl - seien wir mal ehrlich - ich es nicht verdient hätte, beim All-Star Game zu starten. Aber es ist trotzdem eine tolle Bestätigung von den eigenen Fans Zuhause. Und dabei haben wir kaum so viele Einwohner wie eine größere Stadt in den USA. Es zeigt einfach, wie sehr unser Volk hinter seinen Athleten steht.

SPOX: Wenn Sie eine Sache aus den USA nach Georgien importieren könnten, was wäre das?

Pachulia: Starbucks! Der Laden ist wirklich klasse. Im Gegensatz zu der großen Kette, die es in Georgien gibt. Und ich muss es wissen, denn ich bin ein totaler Kaffee-Junkie. Ich könnte das Zeug den ganzen Tag trinken, in allen verschiedenen Variationen übrigens. Ich probiere gern etwas Neues aus. Da darf es dann auch schon mal ein Karamel-Macchiato mit Vanille-Geschmack sein. Aber nicht jeden Tag. (lacht)

Zaza Pachulia im Steckbrief