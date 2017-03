Mitleid erregende Halbzeit bei Bulls-Pleite

Sonntag, 12.03.2017

Boston Celtics (41-25) - Chicago Bulls (31-35) 100:80 (BOXSCORE)

Die Bulls brachen schon in der ersten Halbzeit mehrere Rekorde - auf die sie allerdings lieber verzichtet hätten. Rekord 1: Eine Feldwurfquote von 3/22 im ersten Viertel hatte die Franchise in diesem Jahrtausend noch nie erleben müssen. Rekord 2: Noch nie in dieser Saison hat ein Team kein einziges Field Goal in einem Viertel aus der Zone erzielt. Die Bulls jetzt schon. Rekord Nummer 3: Nur 26 Punkte in der ersten Halbzeit - auch das ist in dieser Saison noch niemandem "gelungen".

Dabei hatten die Gäste noch Glück, dass die Celtics auch nicht ihren allerbesten Tag erwischten. Zwar trafen sie 6 ihrer 18 Dreier, was gerade noch in Ordnung ist - allerdings war ein Großteil davon komplett offen. Darüber hinaus leistete sich das Team von Head Coach Brad Stevens 10 Ballverluste in den ersten 24 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel riss sich das Team von Coach Fred Hoiberg noch einmal zusammen und gewann das dritte Viertel knapp mit 31:30. Es war allerdings deutlich zu merken, dass die Kobolde bereits einen Gang zurückgeschaltet hatten und nicht mehr jede Possession konsequent zu Ende verteidigten. Nutznießer war Denzel Valentine, der zu mehreren offenen Dreiern kam.

Zu Anfang des Schlussabschnitts waren die Bulls sogar auf 17 Zähler dran, doch zwei schnelle Dreier von Al Horford und Jaylen Brown erstickten jegliche Comeback-Hoffnungen im Keim. So wurde die Garbage Time früh eingeläutet.

Isaiah Thomas war mit 22 Zählern standesgemäß der Topscorer des Spiels, Avery Bradley kam auf 17 Zähler. Auf der anderen Seiten stemmte sich Robin Lopez (13 Punkte) am meisten gegen das Unabwendbare, Paul Zipser kam in 15 Minuten Spielzeit überhaupt nicht in Tritt (3 Punkte, 1/4 FG).

