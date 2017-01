Wall: "Kommen in die Conference Finals"

Samstag, 28.01.2017

Mit 26 Siegen und 20 Niederlagen stehen die Wizards auf Rang 5 im Osten, wobei besonders die Heimstärke beeindruckt. Das Team von Head Coach Scott Brooks gewann zuletzt 14 Spiele in Folge vor eigenem Publikum.

Kein Wunder, dass All-Star John Wall nur so voll Selbstvertrauen strotzt: "Ich sehe uns in den Conference Finals. Das ist unser Ziel", erklärte er gegenüber TNT. Wie es dazu kommen konnte, dass es nach einem so schwachen Saisonstart inzwischen besser läuft, begründete er ebenfalls: "Wir haben uns alle im Spiegel angesehen und uns gesagt, dass wir viel besser spielen können. Unsere Coaches haben uns in die Verantwortung genommen und offensiv sehe ich, dass die Jungs meinem Beispiel folgen."

Auch das Verhältnis zu Bradley Beal, das nicht immer als optimal galt, scheint in Ordnung zu sein. Auf die Frage, wer für Wall der größte All-Star-Snub ist, antwortete dieser: "Ganz klar Bradley. Er spielt ein unfassbar gutes Jahr. Und das sage ich nicht nur, weil er mein Teamkollege ist. Ich habe schon immer allen erzählt: 'Lasst ihn sein Ding machen, er ist sein Geld wert'. Wenn er gesund ist, ist er einer der besten Guards im Osten."

Die Wizards in der Übersicht