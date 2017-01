Medien: Celtics reden über Vucevic-Trade

Samstag, 28.01.2017

Laut CSN New England sollen die Verantwortlichen am Rande der Partie (128:98) über einen möglichen Trade von Vucevic gesprochen haben. Allerdings gibt es bislang keine Informationen, was die Celtics als Gegenleistung nach Orlando schicken müssten.

Die Magic haben mit Vucevic, Serge Ibaka, Aaron Gordon und Bismack Biyombo mindestens einen fähigen Rotationsspieler zu viel auf den großen Positionen. Der Montenegriner hatte zwischenzeitlich seinen Platz in der Starting Five an Biyombo verloren. Gegen die Celtics startete er aber wieder.

Boston könnte dagegen einen Big Man vertragen, der das Rebounding-Problem der Celtics lösen könnte. Gleichzeitig sind die defensiven Schwächen von Vuc bestens bekannt. Es erscheint fraglich, ob der Center neben Al Horford koexistieren könnte.

Die Celtics hätten für einen möglichen Trade einiges anzubieten, auch wenn ihnen Vucevic wohl keinen der wertvollen Brooklyn-Picks wert sein würde. Der Big Man steht in Orlando noch zwei Jahre unter Vertrag, welcher 25 Millionen Dollar schwer ist.

Nikola Vucevic im Steckbrief