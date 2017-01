Casey und D'Antoni sind Coaches des Monats

Donnerstag, 05.01.2017

Casey hatte mit den Raptors im Dezember eine 10-4-Bilanz hingelegt und dabei zwei 4-Spiele-Siegesserien geschafft. Die Raptors führten den Osten in diesem Zeitraum beim Scoring (112,1 PPG) und bei der durchschnittlichen Punktedifferenz (11,1) an. Beim 44-Punkte-Blowout über die Hawks am 3. Dezember gelang ihnen zudem ein Franchise-Bestwert.

D'Antoni legte mit den Rockets derweil im Dezember die beste Bilanz der Liga hin (15-2), mit den 15 Siegen wurde zudem eine Franchise-Bestmarke eingestellt. Angeführt von James Harden, der bereits am Dienstag als Spieler des Monats ausgezeichnet wurde, erzielten die Rockets die meisten Punkte der Liga (120,9 PPG) und wiesen dabei auch die höchste Punktedifferenz auf (12,9).

Houston traf zudem die meisten Dreier (16,4) und verzeichnete zu Beginn des Monats einen Statement-Sieg in Double Overtime gegen Golden State. Weitere Kandidaten waren Steve Kerr (Warriors), Quin Snyder (Jazz), David Fizdale (Grizzlies) und Gregg Popovich (Spurs) im Westen sowie Tyronn Lue (Cavaliers) und Scott Brooks (Wizards) im Osten.

