Saison für Winslow wohl beendet

Donnerstag, 05.01.2017

Das gaben die Heat auf ihrer Twitter-Seite bekannt. Demnach wird Winslow am Donnerstag an rechten Schulter operiert, um den Riss zu reparieren. Wie lange der Forward ausfallen wird, ist noch unklar, allerdings geht man in Miami davon aus, dass Winslow nicht mehr in dieser Spielzeit zurückkehren wird.

"Das tut mir sehr leid für ihn, weil ich weiß, wie viel Arbeit er im Sommer in sein Spiel gesteckt hat. Er ackert wie kaum ein Zweiter", bedauert Coach Erik Spoelstra den Ausfall seines Flügelspielers.

Winslow bekam zuletzt mehr Minuten als in seiner Rookie-Saison, hatte aber mit der größer werdenden Rolle zu kämpfen. In knapp 35 Minuten legte der Sophomore bislang 10,9 Punkte und 5,2 Rebounds auf. Seine Quoten waren mit 35,4 aus dem Feld und 20 Prozent von der Dreierlinie alles andere als berauschend.

Justise Winslow im Steckbrief