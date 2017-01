Sixers entlassen Thompson

Donnerstag, 05.01.2017

Thompson war einer der dienstältesten Spieler bei den Sixers, seit September 2013 war er an Bord. Dennoch schien das Team keine Zukunft für ihn zu sehen. Zudem wäre sein ungarantierter Vertrag in Höhe von rund einer Million Dollar am Samstag in einen garantierten übergegangen.

Der 25- jährige Thompson kommt in seiner Karriere auf eine Dreierquote von 39 Prozent und könnte dem einen oder anderen Team in der zweiten Saisonhälfte weiterhelfen.

Sollte ihn eine Franchise von der Waiverliste picken, läuft sein Vertrag noch bis zum Ende der Saison.

