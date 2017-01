Simmons: Debüt nach dem All-Star Break?

Donnerstag, 19.01.2017

Sollte es keine größeren Rückschläge mehr geben, könnte Simmons Richtung März sein NBA-Debüt geben, wie ESPN berichtet. Es bestehe zwar noch immer die Möglichkeit, dass er die komplette Saison aussetzen muss, derzeit stehen die Chancen aber recht gut.

Simmons hatte sich im Training Camp den fünften Metatarsalknochen im rechten Fuß gebrochen und wurde im Anschluss operiert. Mittlerweile sei der Bruch komplett verheilt, heißt es. Nun gehe es darum, konditionell Fortschritte zu machen und die Belastung nach und nach zu erhöhen.

In der vergangenen Woche hatte Simmons erstmals an 5-gegen-5-Drills der Sixers teilnehmen können. Die Franchise will mit der Reha aber weiterhin nichts überstürzen. Kurzfristig kursierte das Gerücht, er könne sogar schon in der kommenden Woche sein Debüt geben, dazu sagte Coach Brett Brown jedoch: "Es besteht keine Chance, dass er so bald spielen wird."

Simmons hatte in seiner einzigen College-Saison für LSU 19,2 Punkte, 11,8 Rebounds und 4,8 Assists aufgelegt.

Ben Simmons im Steckbrief