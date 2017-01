Treffen zwischen Jackson und Melo

Mittwoch, 18.01.2017

Dabei ging es laut informierten Quellen um die Zukunft des Stars und um die Aussagen, die Melo nach Aufkommen der Spekulationen getätigt hatte.

Anthony hatte auf einen kritischen Bericht von Journalist und Jackson-Freund Charley Rosen reagiert, der ihn als nicht mehr wertvoll für die Franchise bezeichnete: "Wenn das der Fall ist und es wirklich aus dieser Ecke kommt, dann sollten wir darüber reden", so Carmelo: "Wenn sie das Gefühl haben, meine Zeit in New York sei zu Ende, dann sollten wir auch darüber reden."

Beim Treffen soll der Boss der Knicks seinen Topverdiener nun konkret gefragt haben, ob er in New York bleiben möchte. Zwei Jahre läuft Anthonys Vertrag bei den Knicks noch, seine No-Trade-Klausel verhindert einen Wechsel ohne seine Zustimmung.

Spezifische Trade-Szenarien sollen in dem Gespräch keine Rolle gespielt haben. Dafür aber die Gefühle von Anthony. Beide Seiten verließen das Meeting mit der Absprache, sich ein wenig Zeit zu nehmen, die Situation zu beobachten und auf die Antwort von Melo zu warten.

