40 Punkte! Durant erlegt die alte Liebe erneut

Donnerstag, 19.01.2017

In der ersten Halbzeit passte nahezu kein Blatt zwischen die beiden Teams. Golden State traf zwar deutlich effizienter, allerdings schenkten die Dubs auch dreizehnmal den Ball her - und so ging es mit 56:56 in die Pause. Im dritten Viertel setzte sich der haushohe Favorit dann aber doch uneinholbar ab.

Zuvor hatte Russell Westbrook wieder einmal alles versucht. Mit 27 Punkten, 15 Rebounds und 13 Assists legte der Point Guard sein 21. Triple-Double der Saison auf, allerdings leistete er sich auch 10 Ballverluste und traf nur 8 seiner 23 Würfe. Unterstützung bekam er von Enes Kanter (22 Punkte, 9 Rebounds) und Victor Oladipo (20 Punkte).

Gegen den alten Kumpel Durant reichte dies jedoch alles nicht. Der MVP von 2014 kam auf 40 Punkte bei Fabelquoten (13/16 FG), zudem sammelte er 12 Rebounds. Auch Draymond Green kam auf ein Double-Double (12 Punkte, 10 Rebounds), während Stephen Curry (24) und Klay Thompson (14) KD beim Scoring unterstützten.

Stephen Curry: Die Karriere in Bildern © getty 1/20 Das Basketballspielen wurde Stephen Curry in die Wiege gelegt, schließlich war schon sein Vater Dell Curry in der NBA aktiv. /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern.html © getty 2/20 Bereits bei seinem eher unbekannten College-Team, den Davidson Wildcats, war der Point Guard nur schwer zu stoppen. In drei Uni-Jahren legte er im Schnitt aber mehr als 25 Punkte auf /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=2.html © getty 3/20 Auch wenn ihn aufgrund seines schmächtigen Körpers viele eher kritisch sahen, hinderte das die Golden State Warriors nicht daran ihn 2009 an 7. Stelle zu draften /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=3.html © getty 4/20 Dort wurde er mit dem 2011 gedrafteten Klay Thompson zusammengeführt, mit dem er seitdem die Splash Brothers bildet. Logisch, dass ein Spitzname bei dem starken Shooting der beiden nicht lange auf sich warten ließ /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=4.html © getty 5/20 Nach seinem zweiten Platz beim Rookie of the Year Award 2010 war er auch als Sophomore weiter erfolgreich. In seiner zweiten Saison gewann er die NBA Skills Challenge und zeigte, dass mit dem Ball nur wenige so gut umgehen können, wie er /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=5.html © getty 6/20 Doch gleich mehrere Knöchelverletzungen ließen Zweifel an Currys Profisport-Tauglichkeit aufkommen. In der Saison 2011/2012 konnte er nur 26 Spiele bestreiten /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=6.html © getty 7/20 Aber die Warriors glaubten an ihn und Curry unterschrieb eine Rookie-Extension über vier Jahre und 44 Mio. Dollar, die für das Team nicht ohne Risiko war. Doch in der Saison 2012/2013 folgte der endgültige Durchbruch... /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=7.html © getty 8/20 Curry wurde die Ehre zuteil, bei seinem ersten All-Star-Game direkt zu starten. Schnell zog er in der Gunst der NBA-Fans an Point-Guard-Liebling Chris Paul vorbei /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=8.html © getty 9/20 In der Postseason 2013 sorgten die Dubs für Aufsehen, als sie die Spurs um Spielmacher-Legende Tony Parker an den Rand der Niederlage brachten /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=9.html © getty 10/20 Durch seine starken Leistungen in der besten Basketballliga der Welt wurde Curry auch beim Team USA einer der wichtigsten Spieler. Zwar fehlt ihm noch Olympiagold, aber zwei Weltmeistertitel darf er bereits sein Eigen nennen /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=10.html © getty 11/20 Dass Curry der beste Distanzschütze der Association ist, stellte er beim Dreier-Contest 2015 unter Beweis. Mit 286 getroffenen Longballs in der Saison verbesserte er zudem seinen eigenen Rekord /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=11.html © getty 12/20 Im Rennen um den MVP Award setzte sich Curry mit einer bockstarken Saison gegen LeBron James und James Harden durch. Adam Silver überreichte ihm die Trophäe während der Playoffs 2015 /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=12.html © getty 13/20 Auch privat läuft es für den Superstar. 2011 Heiratete er seine langjährige Freundin Ayesha Alexander... /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=13.html © getty 14/20 ... 2012 kam Tochter Riley zur Welt. Und bei einigen Pressekonferenzen stahl ihm das extrovertierte Mädchen mit Leichtigkeit die Show /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=14.html © getty 15/20 Nach einer Saison mit 76 Siegen spielten sich die Warriors 2015 in die Finals, wo es zu einem erbitterten Kampf mit den Cleveland Cavaliers kam /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=15.html © getty 16/20 Am Ende siegte Golden State mit 4-2 und holte die erste Championship seit 40 Jahren nach Oakland. Andre Iguodala, der die Kreise von LeBron James enorm einengte, wurde zum Finals-MVP gekürt - und Curry freute sich mit ihm /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=16.html © getty 17/20 2015/2016 läuft noch besser: Die Warriors jagen aktuell den 72-Siege-Rekord der Bulls (1995/1996) und haben schon 59 Erfolge auf dem Konto /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=17.html © getty 18/20 In dieser Saison hat sich Curry noch einmal verbessert und schon bis Anfang März 300 Dreier eingenetzt. Und das bei einer Quote von 46 Prozent /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=18.html © getty 19/20 Auch individuell stößt Curry in neue Sphären vor: Mit 30,4 Punkten pro Spiel, einem PER von 32,2, einem True Shooting von 67,9 Prozent sowie 13,9 Win Shares ist der MVP auf dem Weg zu einer historischen Saison /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=19.html © getty 20/20 Zum besten Spieler des Planeten hat es Curry vor allem dank seines Arbeitseifers geschafft. Und die Konkurrenz hat jetzt schon Angst davor, der Chef könnte in den nächsten Jahren noch stärker werden... /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=20.html

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Die Warriors konnten wieder auf Thompson zurückgreifen, der aufgrund eines Krankheitsfalls in der Familie zuletzt nicht beim Team gewesen war. Also starteten wie gewohnt Curry, Thompson, Durant, Green und Pachulia. Bei den Thunder fehlte derweil erneut Steven Adams (Gehirnerschütterung) - es begannen daher Westbrook, Oladipo, Roberson, Sabonis und Grant.

Westbrook: Mehr als der moderne Oscar

1. Viertel: Vom Start weg gingen beide Teams ein atemberaubendes Tempo. Während Westbrook sich zu Beginn zurückhielt, erzielte Oladipo die ersten 7 Punkte für OKC. Die Warriors kamen derweil zu gleich mehreren Transition-Dunks durch Durant und Green, zudem war auch Steph sofort in der Partie. Doch die Thunder bissen - und übernahmen die Führung, als Kanter seinen Gegenüber McGee innerhalb von vier Minuten 10 Punkte anhängte. 31:30 OKC.

2. Viertel: Ohne Westbrook baute OKC die Führung auf 7 Punkte aus, bevor Kerr genervt eine Auszeit nahm und sein Team ermahnte, nicht so lethargisch zu spielen. Wenige Minuten später hatte Durant die Dubs wieder in Führung gebracht. Die Gastgeber trafen fast jeden Wurf, die eigenen Turnover hielten sie jedoch immer wieder davon ab, sich irgendwie abzusetzen. Im Gegenteil. Mit 56:56 ging es in die Pause.

3. Viertel: Die Thunder verloren ein wenig den Faden. Westbrook leistete sich einen der dümmsten Ballverluste der Geschichte, als er beim Ballvortrag einfach nicht dribbelte. Die Dubs nutzten das für einen schnellen 7:0-Run, der auch die Oracle Arena endlich mal wieder aufweckte. Westbrook fing sich wieder, aber nun hatte Golden State Oberwasser. Dank KD zogen sie bis Ende des Durchgangs auf 93:78 davon.

4. Viertel: Die Dubs hatten es eilig und zogen auf 22 Punkte davon, bevor Westbrook nach seiner üblichen Pause wieder eingewechselt wurde. Da war es allerdings schon zu spät. Golden State verwaltete die Führung, bei 2:05 Minuten vor Schluss wurden auch die letzten Starter runtergenommen.

Der Star des Spiels: Kevin Durant. Schon beim ersten Wiedersehen mit OKC in dieser Saison war KD mit 39 Punkten der beste Mann - und das war auch jetzt wieder der Fall. KD legte nicht nur Videospiel-Zahlen in Sachen Effizienz auf (40 Punkte, True Shooting Percentage von 98 Prozent!), er war auch der beste Verteidiger der Dubs - immer wieder versperrte er für Westbrook den Weg zum Korb, dazu sammelte er 3 Blocks und 12 Rebounds.

Der Flop des Spiels: Andre Roberson. Natürlich ist der Forward bei OKC eher für die Defense zuständig und diese war zumindest in der ersten Halbzeit sehr solide, allerdings sollte man zumindest erwarten können, dass er Layups verwandelt. Tat er aber nicht: Roberson verfehlte sechs seiner sieben Würfe und produzierte dazu auch noch einen Airball von der Freiwurflinie.

Das fiel auf:

Das Fehlen von Adams machte sich bei OKC vor allem defensiv bemerkbar. Golden State fand immer wieder den Weg in die Zone und weder Grant, noch Sabonis oder Kanter waren in der Lage, Curry und Co. beim Abschluss legal zu stören - die Folge waren etliche Fouls, gerade gegen Pachulia. Gut für die Thunder, dass Zaza immer wieder gute Chancen unterm Korb liegen ließ.

Was ohne Adams allerdings noch besser funktionierte als sonst, war die Perimeter-Defense von OKC. Sie hatten sich offenbar als Hauptziel gesetzt, den Dubs den Dreier zu nehmen, und verteidigten am Flügel daher nahezu hyperaktiv. Selbst das tolle Ball-Movement der Warriors kam gegen die harten Closeouts kaum an, weshalb Golden State in Halbzeit eins gerade einmal sieben Dreier versuchte. Nach der Pause änderte sich das (insgesamt 10/21 3FG).

Beide Teams gehören zu den besten Fastbreak-Teams der Liga, allerdings hatte Golden State in dieser Partie klar die Nase vorn (29:12) - obwohl die Dubs sich ziemlich viele Turnover leisteten. Der Hauptgrund: Die Transition Defense der Warriors nach Ballverlusten wirkte deutlich disziplinierter, gerade gegen Westbrook. Wann immer er oder Oladipo Fahrt aufnehmen wollten, stand ihnen schon wieder mindestens ein Warrior im Weg. So musste OKC für seine Punkte in der Regel deutlich härter arbeiten.

A propos hart arbeiten: Als Kanter zu Beginn des Spiels von Pachulia und vor allem McGee verteidigt wurde, punktete er nahezu nach Belieben (12 Punkte in 6 Minuten). Danach erklärte Green die Angelegenheit aber zur Chefsache. Gegen Draymond sah der Türke überhaupt kein Land. Im weiteren Verlauf des Spiels war er immer nur dann ein Faktor, wenn er nicht von Green verteidigt wurde.

Abgesehen von KD machten die Warriors in der ersten Hälfte teilweise einen etwas lethargischen Eindruck, bei den Ballverlusten, aber auch beim Kampf um die Rebounds. Erst im dritten Viertel gingen sie alle die Partie mit dem nötigen Ernst an - und siehe da: Sofort zogen sie davon.

