MLB - New York Yankees: Drei bis vier Wochen Pause für Gary Sanchez

MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ D-backs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets

Die New York Yankees haben Gary Sanchez mit einer Leistenverletzung auf die Disabled List gesetzt. Der Catcher wird voraussichtlich drei bis vier Wochen ausfallen und damit auch das All-Star Game verpassen.

Yankees-Manager Aaron Boone nannte die Verletzung, die sich Sanchez am Sonntag bei der 5:6-Pleite in Tampa Bay zugezogen hatte, eine Zerrung ersten Grades. "Immer, wenn die Leiste oder der Oberschenkel involviert sind, ist man ein wenig nervös. Wir haben aber das Gefühl, dass diese Diagnose eher eine gute Nachricht ist", gab Boone zu verstehen.

Folglich machten die Yankees am Montag gleich mehrere Moves, um den Kader für die nächsten Tage aufzustellen. Als Ersatz für Sanchez kam wie erwartet Kyle Higashioka in den Big-League-Kader. Zudem wurde auch Pitcher Giovanny Gallegos von Triple-A Scranton/Wilkes-Barre aktiviert. Für ihn schickten die Yankees Outfielder Clint Frazier zurück in die Minor Leagues.

"Es ist eine Chance und ich werde das Beste daraus machen", sagte Higashioka nach seiner Ankunft in Philadelphia, wo die Yankees in dieser Woche eine Drei-Spiele-Serie absolvieren. "Mein Job ist, dem Team zu helfen, wenn ich die Chance dazu bekomme."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.