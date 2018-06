MLB-Livestream: Wo kann ich die New York Yankees live sehen?

MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees

Die New York Yankees sind die bekannteste und erfolgreichste Franchise der Major League Baseball. Im Juli und August zeigt SPOX daher gleich vier Spiele der "Bronx Bombers" im LIVESTREAM FOR FREE. Hier findet Ihr alle Informationen zum Team sowie den Übertragungen.

In der Saison 2018 befinden sich die New York Yankees eindeutig auf Playoff-Kurs und kämpfen derzeit mit den Boston Red Sox und Houston Astros gar um die beste Bilanz der American League, die zum Heimrecht in den Playoffs berechtigen würde.

New York Yankees im LIVESTREAM FOR FREE auf SPOX

Fans der Yankees in Deutschland, Österreich und der Schweiz können sich freuen, denn SPOX wird im Juli und August gleich vier Spiele der "Bronx Bombers" im LIVESTREAM FOR FREE zeigen.

Datum Uhrzeit Spiel Übertragung Sonntag, 8. Juli 19.07 Uhr Toronto Blue Jays - New York Yankees SPOX / DAZN Sonntag, 15. Juli 20.10 Uhr Minnesota Twins - Tampa Bay Rays SPOX / DAZN Sonntag, 29. Juli 19.05 Uhr New York Yankees - Kansas City Royals SPOX / DAZN Samstag, 4. August 22.05 Uhr Boston Red Sox - New York Yankees SPOX / DAZN Sonntag, 19. August 19.05 Uhr New York Yankees - Toronto Blue Jays SPOX / DAZN

Darüber hinaus zeigt DAZN, das Streaming-Portal der Perform Group, zahlreiche weitere ausgewählte Spiele der MLB jede Nacht live und on-demand. Eine genaue Übersicht über alle Übertragungen der MLB auf DAZN und SPOX findet Ihr hier.

Die Stars der New York Yankees 2018

Im aktuellen Team der New York Yankees stechen in erster Linie die Outfielder Aaron Judge und Giancarlo Stanton, Catcher Gary Sanchez sowie die Pitcher Luis Severino und Aroldis Chapman heraus.

Judge schlug im Vorjahr in seiner Rookie-Saison 52 Homeruns und wurde zum besten Neuling der American League gewählt. Stanton wiederum war mit 59 Homeruns der wertvollste Spieler (MVP) der National League und kam anschließend per Trade von den Miami Marlins nach New York.

Sanchez ist wohl der beste Offensiv-Catcher der MLB, hat aber in dieser Saison gewisse Anlaufprobleme, nachdem er die Catcher der MLB mit 32 Homeruns angeführt hatte und erstmals ins All-Star-Team gewählt wurde.

Severino und Chapman wiederum zeichnen sich in erster Linie durch ihre schnellen Pitches aus. Severino ist Starting Pitcher und das Ace der Yankees. Im Vorjahr gelang ihm der große Durchbruch in der MLB. Chapman wiederum ist der Closer, der in der Regel seinen Fastball mit über 100 Meilen pro Stunde - ähnlich wie Severino - wirft und kaum zu überwinden ist.

New York Yankees: Rekord-Champions im amerikanischen Sport

Die Yankees zeichnen sich vor allem durch drei Erkennungsmerkmale aus: Die "Pinstripes", also Nadelstreifen auf ihren Trikots, das berühmte ineinandergreifende NY-Logo sowie die Tatsache, dass kein amerikanisches Sportteam erfolgreicher ist als sie.

27 Mal haben die New York Yankees bereits die World Series gewonnen, zuletzt im Jahr 2009. In der World Series, der Endspielserie in den MLB-Playoffs, wiederum standen sie sogar 40 Mal. Sie sind somit der Rekord-Champion der MLB sowie der American League.

Ebenfalls bemerkenswert ist indes auch die hohe Anzahl an "Retired Numbers", also Trikotnummern, die zu Ehren großer Stars aus dem Verkehr gezogen wurden. Besonders die Nummer 3 spielt dabei eine große Rolle, ist sie doch die Nummer von Baseball-Legende Babe Ruth, der einst mehr Homeruns geschlagen hat als jedes andere Team der Liga.

New York Yankees: Retired Numbers

Nummer Spieler Position 1 Billy Martin Second Baseman, Manager 2 Derek Jeter Shortstop 3 Babe Ruth Right Fielder 4 Lou Gehrig First Baseman 5 Joe DiMaggio Center Fielder 6 Joe Torre Manager 7 Mickey Mantle Center Fielder 8 Yogi Berra Catcher 8 Bill Dickey Catcher 9 Roger Maris Right Fielder 10 Phil Rizzuto Shortstop 15 Thurman Munson Catcher 16 Whitey Ford Pitcher 20 Jorge Posada Catcher 23 Don Mattingly First Baseman 32 Elston Howard Catcher 37 Casey Stengel Manager 42 Jackie Robinson* Second Baseman 42 Mariano Rivera Pitcher 44 Reggie Jackson Right Fielder 46 Andy Pettitte Pitcher 49 Ron Guidry Pitcher 51 Bernie Williams Center Fielder

*) Die Nummer 42 wird seit 1997 ligaweit zu Ehren des ersten Afroamerikaners im Baseball, Jackie Robinson von den Brooklyn Dodgers, nicht mehr vergeben.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.