MLB: Milwaukee Brewers setzen Christian Yelich auf 10-Day Disabled List

Die Milwaukee Brewers haben Christian Yelich auf die 10-Day Disabled List gesetzt. Der Outfielder hatte sich bereits in der letzten Woche an den schrägen Bauchmuskeln verletzt.

Der Move wurde auf den letzten Donnerstag zurückdatiert, da er seither nicht mehr gespielt hatte. Damit könnte Yelich am 15. August gegen die New York Mets zurückkehren.

Yelich hatte sich bei einem Schwung am Mittwoch im Spiel gegen die St. Louis Cardinals verletzt und versuchte am Samstag erstmals wieder den Schläger zu schwingen. Anschließend klagte er über andauernde Schmerzen, was letztlich zur DL-Entscheidung geführt hat.

Manager Craig Counsell sagte, dass eine Kernspintomographie keine größeren Schäden enthüllte und antwortete auf die Frage von Reportern, ob Yelich nach zehn Tagen zurück sein werde: "Das ist eine Möglichkeit. Aber ich will ihm die Zeit zur Heilung geben."

Yelich selbst sagte nach der Entscheidung: "Es ist vor allem frustrierend. Ich wollte pushen und aufs Feld zurückkehren. Aber sie haben mir gesagt, dass ich es erst ausheilen lassen soll, um bereit zu sein, wenn ich von der DL aktiviert werde." Er ergänzte: "Ich verstehe, warum diese Entscheidung getroffen wurde, besonders in Bezug auf das, was wir als Team gerade brauchen."

Den freigewordenen Platz im 25-Spieler-Kader übernahm derweil Relief Pitcher Taylor Williams, da das Team im Outfield ohnehin überbesetzt ist.

