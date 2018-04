MLB: Yadier Molina geht nach Beleidigung beinahe auf D-backs-Manger Torey Lovullo los

MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Nationals @ Dodgers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels

Beim 4:1-Auswärtserfolg der Arizona Diamondbacks (7-2) bei den St. Louis Cardinals (4-5) kam es beinahe zu Handgreiflichkeiten. Cardinals-Catcher Yadier Molina fühlte sich von D-backs-Manager Torey Lovullo bei dessen Diskussion mit dem Umpire verbal angegriffen und ging auf ihn los.

Zu einer wirklichen Schlägerei kam es nicht im zweiten Inning, denn Home Plate Umpire Tim Timmons ging dazwischen und hielt Molina zurück, anschließend half auch Cardinals-Manager Mike Matheny mit, seinen Catcher unter Kontrolle zu halten. Die Dugouts und Bullpens leerten sich schnell, doch es blieb bei der Komplettversammlung im Infield.

Obendrein wurde Lovullo des Feldes verwiesen, weil er sich über einen Strikeout-Call von Timmons gegen Arizonas Outfielder A.J. Pollock beschwert hatte. Weitere persönliche Strafen wurden nicht verteilt.

"Lovullo bezeichnete mich zweimal als Motherfucker", sagte Molina gegenüber KPNX-TV. "Wenn du jemanden so nennst, dann bist du besser bereit zu kämpfen." Molina ergänzte, er hoffe, dass die MLB Lovullo dafür bestrafen werde.

"Du kannst so nicht mit einem Spieler reden. Oder mit einem Umpire. Du musst professionell sein", wird Molina von MLB.com zitiert. Molina selbst wiederum wurde nicht des Feldes verwiesen, weil TImmons den Kontakt mit Molina als "zufällig" einstufte.

Lovullo wiederum gab anschließend zu, eine "schlechte Wortwahl" an den Tag gelegt zu haben. Denn: "Das erste, was ich sagen möchte, ist, dass ich den größten Respekt vor Yadier Molina habe. Er ist einer der besten Catcher, den unser Spiel jemals gesehen hat."

Lovullo: "Wünschte, ich könnte es zurücknehmen"

Lovullo erklärte die Situation im Detail: "Ich war einfach da draußen, um mit dem Umpire über etwas zu reden und verwies auf etwas mit einer unglücklichen Wortwahl und Molina fühlte sich davon beleidigt. Ich wünschte, ich könnte zurücknehmen, was ich sagte, aber es war wirklich nicht an ihn gerichtet. Es war eher ein Begriff, den ich nutzte, um zu sagen, dass ich ihn dafür respektiere, dass er bestimmte Calls bekommt, weil er eben so gut ist."

Lovullo räumte aber auch ein: "Ich war frustriert wegen dem, was ich gesehen hatte und bin wohl etwas zu weit gegangen." Am Ende hatte er aber Grund zur Freude, denn es war sein 100. Sieg als Manager der Diamondbacks.

