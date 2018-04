MLB: Christian Yelich verlässt Spiel der Milwaukee Brewers vorzeitig

MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins

Outfielder Christian Yelich hat sich am Mittwoch im Spiel seiner Milwaukee Brewers gegen die St. Louis Cardinals (0:6) an den schrägen Bauchmuskeln verletzt und verließ das Spiel vorzeitig. Er droht nun in der Serie gegen die Chicago Cubs auszufallen.

Die Brewers hoffen, dass sie am Donnerstag vor dem Spiel in Chicago genauere Erkenntnisse haben werden. Am Mittwochabend noch gab Yelich an, dass keine Kernspintomographie geplant sei.

Yelich wollte sich gegenüber Reportern nicht festlegen, wann genau die Schmerzen angefangen hatten, es soll jedoch nicht bei einem spektakulären Catch im sechsten Inning im Foul Territory passiert sein. "Nein, es war nichts von dieser Aktion", sagte Yelich. "Es fühlt sich einfach ein wenig angespannt an."

Kurz darauf trat er an die Platte und kassierte ein Strikeout. Anschließend ersetzte ihn Hernan Perez zum Start des siebten Innings im Left Field.

Es sei "nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, um sicherzustellen, dass es nicht zu einer größeren Sache werde", erklärte Yelich.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.