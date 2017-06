Schwächelndes Yankees-Ace nicht gegen O's

Samstag, 10.06.2017

Tanakas Saison verlief bislang weitestgehend enttäuschend. Aktuell steht er bei einer 5-6-Bilanz und einem 6.55 ERA, was der zweitschlechteste Wert in der MLB unter allen 88 qualifizierten Pitchern ist. Ein Grund für die schlechten Zahlen ist auch die bisherige Leistung des Japaners gegen Baltimore: In 10 2/3 Innings kassierte er zehn Runs gegen die O's! Am Montag startet er stattdessen gegen die nicht ganz so gefährlichen Los Angeles Angels in Anaheim.

"Er hatte einige Probleme gegen Baltimore dieses Jahr", so Yankees-Manager Joe Girardi. Tanaka selbst sah den Move positiv: "Es ist keine große Sache. Es gibt mir einen weiteren Tag Pause."

Wer anstelle Tanakas am Sonntag vor heimischer Kulisse im Finale der Serie gegen die Orioles starten wird, wollte Girardi indes noch nicht preisgeben: "Es gibt interne Kandidaten."

Yankees haben Pitching-Alternativen

Spekuliert werden indes in den Medien vor allem drei Namen: Long Reliever Chad Green, der zuletzt überzeugte, aber aktuell wohl nicht mehr als 50 Pitches werfen könnte. Eine weitere Option ist Bryan Mitchell, der eigentlich am Samstag für Triple-A Scranton/Wilkes-Barre starten sollte. Und dann wäre da noch Top-Talent Chance Adams, der am Sonntag für die RailRiders starten würde. Letzterer ist allerdings nicht im 40-Mann-Kader, weshalb weitere Moves nötig wären, um ihn in die Bronx zu holen.

Eines scheint jedoch sicher: Die Yankees werden nicht auf eine Sechs-Mann-Rotation umstellen, denn dieser Schritt sei eine einmalige Sache, wie Girardi erklärte.

