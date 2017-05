Bauchmuskelverletzung bei Tyler Skaggs

Dienstag, 02.05.2017

Skaggs hatte die Partie gegen die Texas Rangers am Freitag verletzt abbrechen müssen. Am Montag stand dann die bittere Diagnose fest. "Bei ihm wurde ein Teilriss des rechten schrägen Bauchmuskels festgestellt", gaben die Angels am Montag bekannt. Er habe bereits eine Injektion mit plättchenreichem Plasma bekommen, um den Heilungsprozess zu beschleunigen: "Solche Verletzungen benötigen normalerweise zehn bis zwölf Wochen, bevor er wieder spielen kann."

Der 25-Jährige kam in fünf Starts in dieser Saison auf ein ERA von 3.99.

