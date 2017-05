Girardi vergleicht Judge mit Derek Jeter

Dienstag, 02.05.2017

Mit zehn Homeruns und 21 RBI führt Judge die Yankees in der noch jungen Saison an, hat zudem ein paar der längsten Homeruns der Saison geschlagen und arbeitet ständig daran, sich weiterzuentwickeln.

Yankee-Manager Joe Girardi zog nun einen außerordentlichen Vergleich, denn er fühlt sich an den letzten Captain der Yankees erinnert: "Er ist für mich ein bisschen wie Derek Jeter", so Girardi über Judge: "Er lächelt immer. Er liebt es, das Spiel zu spielen. Du denkst immer, er wird das Richtige tun - auf dem Feld und außerhalb. Er hat diese spezielle Präsenz. Er spielt immer, um zu gewinnen und das ist das Allerwichtigste. Es geht nicht darum, was du an einem Tag gemacht hast."

Girardi ist sich aber auch im Klaren darüber, was er da für einen Vergleich angestellt hat: "Ich verstehe, dass es ein großer Vergleich ist, aber ich erinnere mich noch an Derek, als er jung war. Er ist in diese Führungsrolle hineingewachsen, aber das war Derek. Derek liebte es, Spaß zu haben, zu lachen und das Spiel zu spielen."

Judge selbst blieb dagegen betont bescheiden: "Es gibt nur einen Derek Jeter." Der Rookie, der seine MLB-Karriere Ende der letzten Saison standesgemäß mit einem Homerun in den Monument Park im ersten At-Bat überhaupt begonnen hatte, freute sich jedoch über die Worte des Managers: "Es ist ein großartiges Kompliment. Es ehrt mich, im selben Satz erwähnt zu werden. Ich versuche, der beste Aaron Judge zu sein, der ich sein kann."

