Syndergaard fällt sehr lange aus

Sonntag, 07.05.2017

Syndergaard hatte sich den großen Rückenmuskel hinter seinem rechten Arm gerissen und wird nun für die nächsten sechs Wochen nicht werfen dürfen. Das sei der Rat der Ärzte. In der Praxis bedeutet dies, dass er damit nicht vor dem All-Star Game Mitte Juli zurück sein kann, da er nach der Pause zunächst ein Muskelaufbauprogramm absolvieren muss, das ebenfalls einige Wochen andauern wird.

"Es tut weh", sagte der Rechtshänder zwei Tage nach einer Untersuchung in Los Angeles durch Dr. Neal ElAttrache gegenüber Reportern. "Thor" verspürte Schmerzen an Schulter und Bizeps und wurde daraufhin am 27. April aus dem Lineup gegen die Braves gestrichen. Im Anschluss verweigerte er eine MRT-Untersuchung und pitchte dann am 30. April gegen die Nationals und verletzte sich schwer.

"Ich bereue nichts", so Syndergaard, der erklärte: "Ich habe zwei Tage vor dem Spiel eine Bullpen-Session absolviert und fühlte mich großartig und bereit zu spielen. Dann passierte etwas Komisches." Im Spiel gegen die Nationals warf er einen Pitch gegen Bryce Harper und fasste sich danach direkt an den Rücken. "Ich dachte, ich habe ein bisschen was gespürt. Aber es war nichts, was ich nicht schon mal gespürt hätte. Es fühlte sich an wie ein kleiner Schmerz in meinem Arm. Dann habe ich noch einen Pitch geworfen und dann habe ich es richtig gespürt."

Mets-General-Manager Sandy Alderson wollte sich indes noch nicht festlegen, was den Zeitplan für Syndergaard betrifft: "Realistisch betrachtet wird es eine Weile dauern. Wir wissen nicht, wann er zurück sein wird. Aber es wird sehr viel später in dieser Saison sein."

