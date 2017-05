"Großer Schritt" für Bumgarner nach Unfall

Samstag, 27.05.2017

Bumgarner hatte sich bei einem Dirt-Bike-Unfall eine starke Stauchung des Schultereckgelenks zugezogen und wird erst nach dem All-Star-Break Mitte Juli zurückerwartet. Wie Bochy nun erklärte, wird der Linkshänder jedoch schon während der aktuellen Heimserie des Teams von flachem Boden werfen können.

Bochy nannte dies einen "großen Schritt" für Bumgarner, der hinzufügte: "Pferde reiten, Dirt Bike fahren. Wir nehmen das als nächstes in Angriff - er fühlt sich besser", witzelte der Manager der Giants.

Untersuchungen hatten ergeben, dass in der lädierten Schulter kein struktureller Schaden entstand und er keine Operation benötigte. Bumgarner befindet sich im letzten Jahr eines Fünfjahresdeals über 35 Millionen Dollar und ist in dieser Saison 0-3 mit einem 3.00 ERA in vier Starts. Im Winter wird er dann Free Agent.

