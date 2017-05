Cespedes kehrt auf den Platz zurück

Samstag, 27.05.2017

Seit dem 28. April war Cespedes aufgrund einer Verletzung am linken hinteren Oberschenkelmuskel außer Gefecht. Am Freitag stand er für das Single-A-Team der Mets auf dem Platz und war 0-2 mit einem Walk und einem Run. Der Kubaner spielte sechs Innings im Left Field.

"Es war gut, heute wieder auf dem Platz zu stehen. Es war wirklich hart, nicht beim Team zu sein. Ich freue mich darauf, hoffentlich schnell wieder zurück in New York zu sein", so Cespedes in einem Statement.

Cespedes hatte sich die Oberschenkelverletzung ursprünglich am 20. April gegen die Philadelphia Phillies zugezogen, wurde jedoch nicht auf die Disabled List gesetzt. Nach drei Spielen Pause verletzte er sich erneut gegen die Atlanta Braves am 27. April und stand seither auf der DL.

Der Outfielder hatte vor der Saison einen Vierjahresvertrag in Höhe von 110 Millionen Dollar unterschrieben und schlägt in dieser Spielzeit .270 mit zehn RBI in 18 Partien.

