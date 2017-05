Übeltäter gehen in Berufung

Mittwoch, 31.05.2017

Die ursprüngliche Strafe für Strickland beträgt sechs Spiele, die für Harper vier. Beide wurden zudem zu einer nicht spezifizierten Strafzahlung aufgefordert. Da beide in Berufung gegangen sind, sind sie bis auf Weiteres spielberichtigt.

Harpers Strafe ist der gängige Standard für ein derartiges Vergehen. Third Baseman Manny Machado von den Baltimore Orioles erhielt eine identische Sperre für ein ähnliches Vergehen gegen die Kansas City Royals im Vorjahr.

Stricklands Bestrafung hingegen ist die längste Sperre für einen Relief Pitcher, der mit Absicht auf einen Gegner geworfen hatte, seit Fernando Abad 2014, damals in Diensten der Oakland Athletics, ebenfalls für sechs Spiele suspendiert wurde.

"Ich bin offensichtlich nicht begeistert davon, aber es ist deren Entscheidung und wir sehen jetzt weiter", so Strickland, der fortfuhr: "Was auch immer sie letztlich entscheiden, ich werde es hinnehmen und die Verantwortung dafür tragen."

Harper wiederum erklärte: "Man weiß nie, was Major League Baseball, die Spielergewerkschaft oder dergleichen tun werden. Es ist immer in deren Händen, insofern können Spieler nicht beeinflussen, was nun fair ist und was nicht. Ich werde einfach diese Vier-Spiele-Sperre anfechten und dann sehen wir, was passiert."

