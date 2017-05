Verletzter MVP fehlt Angels lange

Dienstag, 30.05.2017

Der amtierende MVP der American League hatte sich am Sonntag beim Versuch verletzt, im Spiel gegen die Miami Marlins eine Base zu stehlen: Beim Rutschen an die zweite Base war er mit dem Daumen umgeknickt und musste die Partie wenig später verlassen. Gebrochen war nichts, aber dann wurde am Montag ein Sehnenriss im Finger diagnostiziert. Das Resultat: Zum ersten Mal in seiner illustren Karriere - der 25-Jährige wurde bereits zweimal MVP der American League - muss er auf die Disabled List gesetzt werden.

Am Mittwoch wird er nun am Daumen operiert. "Das ist auf jeden die beste Entscheidung", sagte Angels-Manager Mike Scioscia. "Ich glaube, er ist damit auch einverstanden. Hoffentlich geht alles gut." Angels-Shortstop Andrelton Simmons war im letzten Jahr nach einer ähnlichen Verletzung operiert worden und kehrte nach fünf Wochen zurück, bei Trout werden erst einmal sechs bis acht Wochen Pause angesetzt.

Für die Angels, mit einer Bilanz von 26-28 auf dem zweiten Platz in der AL West hinter den überragenden Houston Astros (36-16), ist es eine wahre Hiobsbotschaft. Es befinden sich bereits einige andere Leistungsträger auf der DL, aber Trout (bisher .337 Average, 16 Home Runs, 36 RBI und 10 Stolen Bases) ist für das Team nicht einmal ansatzweise zu ersetzen. "Das Team wird weiter kämpfen, so wie immer, aber wir verlieren das Herz unseres Lineups, das Herz unserer Defense und einen Anführer auf der Bank", sagte General Manager Billy Eppler. Bis Trout im Juli zurückkehrt, könnte man sich bereits komplett aus dem Rennen um die Playoffs verabschiedet haben.

Mike Trout im Steckbrief