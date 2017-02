Kombinierer Geiger holt Gold bei Junioren-WM

Sonntag, 05.02.2017

"Das fühlt sich super an. Nach nicht so optimaler Vorbereitung mit Krankheit und Sturz bin ich jetzt umso glücklicher", sagte Geiger nach dem Wettbewerb auf der Olympiastrecke von 2002. Der Allgäuer hat dank starker Leistungen im Weltcup auch die Norm für die "große" WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) bereits erfüllt.

Geiger hatte Mitte Dezember beim Weltcup in Ramsau/Österreich als Dritter hinter Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) und Fabien Rießle (Breitnau) erstmals auf dem Podest gestanden.

Alle Wintersport-News im Überblick