Hinter Polen: Österreich Zweiter in Willingen

Samstag, 28.01.2017

Michael Hayböck, Manuel Fettner, Gregor Schlierenzauer und Stefan Kraft fehlten am Samstag in Willingen 12,3 Punkte auf die siegreichen Polen. Das Team der Deutschen hatte trotz zwischenzeitlichem Vorsprungs auf Österreich am Ende 8,5 Zähler Rückstand auf die ÖSV-Springer.

In den bisherigen Teambewerben der WM-Saison hatte Österreich die Ränge drei (Klingenthal) und vier (Zakopane) erreicht.

Das Springen von Willingen im Überblick