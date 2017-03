Cyborg fordert Titelkampf bei UFC 214

Montag, 27.03.2017

"Ich bin gesund und stark. Ich will meinen Fans zeigen, warum ich in der Klasse bis 145 Pfund in zehn Jahren nicht eine Niederlage hinnehmen musste", erklärte Justino. Am 29. Juli sei es deshalb an der Zeit und sie hoffe, dass de Randamine ihre Herausforderung annehmen werde, fuhr die 31-Jährige, die vor wenigen Wochen offiziell ihre US-Staatsbürgerschaft erhielt, fort.

Gleichzeitig gab Cyborg, so der Spitzname der MMA-Kämpferin, bekannt, dass sie ihren145-Pfund-Gürtel der Invicta-Promtion niedergelegt habe. Justino hatte den Titel im Jahr 2013 gewonnen und vor ihrem Wechsel in die UFC im Jahr 2016 dreimal erfolgreich verteidigt.

