Nackenprobleme: Aufgabe von Timo Boll eine Vorsichtsmaßnahme

Ecuador Open Quito Men Single Live ATP Quito: Halbfinale NCAA Division I Live Mississippi State @ Missouri NBA Pelicans @ Nets NHL Oilers @ Sharks BSL Besiktas -

Tofas Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 2 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 2 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 2 Liga ACB Barcelona -

Bilbao Premiership Harlequins -

Wasps Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Finale Six Nations Schottland -

Frankreich Liga ACB Real Madrid -

Teneriffa Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Finale NHL Rangers @ Jets NBA Cavaliers @ Celtics NHL Sharks @ Ducks Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 NBA Spurs @ Jazz Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 NBA Clippers @ Celtics Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Copa del Rey Valencia -

Teneriffa Premier League Darts Premier League: Newcastle Copa del Rey Real Madrid -

Unicaja Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale Copa del Rey Gran Canaria -

Fuenlabrada U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Copa del Rey Barcelona -

Saski Baskonia NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night World Championship Boxing Danny Garcia vs Brandon Rios Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finals Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 NHL Wild @ Islanders NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 3 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Viertelfinale Six Nations Frankreich -

Italien

Die Aufgabe von Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll im Champions-League-Spiel seines Klubs Borussia Düsseldorf am vergangenen Freitag wegen Nackenproblemen ist eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Die Verletzung "scheint nicht so schlimm zu sein, aber die Angst war groß nach meinem Bandscheibenvorfall vor eineinhalb Jahren", teilte Boll bei Facebook mit. Auch der Einsatz des Weltranglistendritten am Sonntag im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen sei nicht gefährdet.

Boll hatte in der Königsklasse im Duell mit UMMC Jekaterinburg vor seinem zweiten Einzel plötzlich Schmerzen im Nacken verspürt. Zwar hatte Boll noch den ersten Satz bestritten, danach mit Blick auf seine langwierigen Probleme in diesem Bereich bei Olympia 2016 und der EM wenige Wochen darauf in Russland vorsichtshalber aufgegeben. Im Anschluss ließ sich Boll umgehend physiotherapeutisch behandeln.