Chinesisch-japanisches Männer-Finale

Samstag, 03.06.2017

Der Weltranglistendritte Xu und der Ranking-Zweite Fan besiegten im Semifinale die Japaner Koki Niwa und Maharu Yoshimura mit 4:0, Morizono/Oshimo setzten sich 4:2 gegen die Südkoreaner Jeoung Youngsik und Lee Sangsu durch.

Xu gewann 2015 mit Zhang Jike, 2013 mit Olympiasieger Ma Long die Gold-Medaille. Es ist das 14. Finale in Folge mit chinesischer Beteiligung, zuletzt stand kein chinesischer Spieler 1989 in Dortmund an der Platte, als die Deutschen Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner den Titel holten.

