Gefangen im Teufelskreis

GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single Live WTA Guangzhou: Viertelfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale National Rugby League Storm -

Broncos GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Supercopa Valencia -

Malaga Premiership Gloucester -

Worcester Supercopa Gran Canaria -

Real Madrid World Championship Boxing Jorge Linares vs Luke Campbell World Championship Boxing Gilberto Ramirez vs Jesse Hart Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Premiership Exeter -

Wasps Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Pro14 Leinster -

Edinburgh Premiership Worcester -

Saracens ACB Barcelona Lassa -

Saski-Baskonia Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 Premiership Wasps -

Bath Rugby World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 1 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro

Sinnvolles Radsponsoring kostet jährlich so viel wie die Brust des FC Bayern. Radteams werden zunehmend zu Spielbällen von Mäzenen, weshalb der Weltverband die Einführung eines Financial Fair Plays andenkt. Ohne Reformen überleben vielleicht nur mehr die Hälfte der Teams.

"Zu Weihnachten wird das Radteam Cannondale-Drapac nicht mehr existieren", sagte dessen CEO John Vaughters nach der achten Etappe der Vuelta a Espana: "Es sei denn, ein Unternehmen entscheidet sich dazu, das Team schnell zu unterstützen."

Es war eine schockierende Meldung, die den Radzirkus inmitten der zweiten Woche der Vuelta erschütterte. Durch den Absprung eines neuen Partners für die Saison 2018 entstand beim amerikanischen Rennstall eine Finanzierungslücke von sieben Millionen Dollar.

Moneyball-Team des Radsports

Team Cannondale ist mittlerweile bekannt dafür, mit einem vergleichsweise kleinen Budget in der obersten Liga des Radsports mitzumischen. 15 Millionen Euro haben die Amerikaner jährlich zur Verfügung, eine Summe, die vor fünf Jahren, als man mit Ryder Hesjedal einen Giro-Sieger stellte, noch eines der höchsten Budgets der Szene war.

Zum Vergleich: Krösus Team Sky kann laut L'Equipe auf das Dreifache zurückgreifen, und sich unter anderem ein eigens designtes Race Hub leisten, das an die Motorhomes der Formel-1-Teams erinnert. Nicht zuletzt deshalb nennt man Cannondale das Moneyball-Team des Radsports, da sie häufig junge, unerfahrene Talente langfristig an das Team binden. Mit Erfolg: Heuer belegte Rigoberto Uran sensationell den zweiten Platz bei der Tour de France, bei der Vuelta gewann man die Bergwertung.

Fahrer und Betreuer entlassen, Crowdfunding gestartet

Die unmittelbare Konsequenz der Budgetlücke bei Cannondale war, dass alle Verträge für die Fahrer des Teams, aber auch die des gesamten Betreuerstabs, vom Busfahrer bis zum Mechaniker, vorerst aufgelöst wurden.

Es waren zunächst die Fans der Green Argyle, wie sich das Team aufgrund des Karomusters auf ihren Trikots nennt, die einen ersten Versuch der Rettung der Saison 2018 vorschlugen. "Die häufigste Reaktion unserer Fans lautete: 'Versucht es mit Crowdfunding'", teilte das Team wenige Tage später auf seiner Homepage mit. Cannondale fand in Fairly Group, einer Risiko-Consulting-Firma aus den USA, einen strategischen Partner. Jeder gesammelte Euro einer Crowdfunding-Kampagne wird von Fairly verdoppelt.

Doch damit nicht genug: Durch die positive Resonanz der Kampagne konnte zwei Wochen nach der Ankündigung der Probleme mit Education First ein neuer Hauptsponsor für die nächsten Jahre gefunden werden.

Das Team hört nun auf den sperrigen Namen EF Education First-Drapac p/b Cannondale. Es ist der 14. Name seit der Gründung des Teams im Jahr 2003 - ein Sinnbild für die Fluktuation der Sponsoren im Radsport.

Explodierende Gehälter durch private Geldgeber

Doch warum gestaltet sich das Sponsoring im Radsport so schwierig? Der Boom der Ära Lance Armstrong und Jan Ulrich ist vorbei, durch systematisches Doping steckt die Szene nach wie vor in Reputationsschwierigkeiten. Dadurch sind Marketing-Reichweiten begrenzt, zudem lassen hohe Kosten für die Austragung von Rennen wenig Platz für steigende Preisgelder.

Trotz allem sind Gehälter, vor allem die von Top-Stars, in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Einige private Gönner sind im Radsport eingestiegen und haben dazu beigetragen, dass Budgets - zumindest kurzfristig - deutlich anstiegen. Astana, Katusha, Bahrain Merida sowie Team United Arab Emirates werden allesamt von "nationalen Regierungen" unterstützt, hinter BMC Cycling steht der Schweizer Unternehmer Andy Rihs.

Rund 80 Prozent der Budgets werden für die Gehälter der Fahrer und Betreuer verwendet, nur 20 Prozent benötigt ein Team für Fahrzeuge, Reisekosten und sonstige Ausgaben.

Während steigende Investitionen gute Zeichen für den Radsport sind, kommen diese nur bei wenigen an. Die Teams statten profilierte Fahrer mit hochdotierten Verträgen aus, um die größte Aufmerksamkeit für das Team und deren Sponsoren zu schaffen.

Superstars wie Chris Froome oder Peter Sagan kassieren mittlerweile fünf Millionen Euro jährlich. Ein "Wasserträger" verdient gerade einmal die 36.300 Euro, die der Weltverband UCI als Lohnuntergrenze vorschreibt. Wer die Stars haben will, muss deren Gehälter bezahlen. Fehlt einem Team das Geld für einen Superstar, werden weniger Unternehmen gewillt sein, das Team zu sponsern - ein Teufelskreis.

Alle deutschen Etappensieger bei der Tour de France © getty 1/22 Ob Zeitfahren, Solo-Flucht, Sprintsieg oder gar die Krönung auf der Champs-Elysees: Seit über 80 Jahren feiern deutsche Teilnehmer Etappensiege bei der Tour. SPOX zeigt sie alle.. © getty 2/22 Ein Etappensieg: KURT STÖPEL (1932), OTTO WECKERLING, HEINZ WENGLER (1937), WILLI OBERBECK (1938) - Stöpel gewann 1932 die zweite Etappe und fuhr einen Tag in Gelb. Weckerling gewann eine Bergetappe, Wengler einen Teilabschnitt über 30 km © getty 3/22 Ein Etappensieg: JENS HEPPNER (1998) - Jan Ullrichs Wasserträger setzte sich auf einer Flachetappe mit einer Ausreißergruppe ab und gewann den Schlussspurt in Lorient gegen den Franzosen Xavier Jan - ausgerechnet am französischen Nationalfeiertag. © getty 4/22 Ein Etappensieg: MARCEL WÜST (2000) - Wüst (ganz links) eroberte 2000 im Prolog das Trikot des besten Bergfahrers und gewann im gepunkteten Trikot dann auch noch eine Sprintetappe nach Vitre © getty 5/22 Ein Etappensieg: MATTHIAS KESSLER (2006) - Auf dem dritten Teilstück über 216,5 km nach Valkenburg riss Kessler am letzten Anstieg aus und rettete fünf Sekunden ins Ziel © getty 6/22 Ein Etappensieg: LINUS GERDEMANN (2007) - Gerdemann setzte sich auf der 7. Etappe am Schlussanstieg zum Col de la Colombiere ab und gewann die Etappe überlegen. Als Lohn durfte er die folgende Etappe im Maillot Jaune bestreiten © getty 7/22 Ein Etappensieg: MARCUS BURGHARDT (2008) - Burghardt gewann den Sprint der mittelschweren 18. Etappe gegen Mitausreißer Carlos Barredo. Sie hatten über dreieinhalb Minuten Vorsprung auf die ersten Verfolger © getty 8/22 Ein Etappensieg: HEINRICH HAUSSLER (2009) - Unglaubliche Solofahrt von Haussler über 200 Kilometer und mehrere schwere Gipfel, dazu kam noch schlechtes Wetter. Im Ziel ließ er sich erst einmal feiern © getty 9/22 Ein Etappensieg: SIMON GESCHKE (2015) - Als Ausreißer aus einer großen Spitzengruppe gewann Geschke die Bergankunft der Hochgebirgsetappe in Pra-Loup. Im März zuvor hatte er sich noch das Schlüsselbein gebrochen © getty 10/22 Zwei Etappensiege: ERICH BAUTZ (1937) - Mit seinem Sieg auf der vierten Etappe schlüpfte Bautz (M.) als zweiter Deutscher überhaupt ins Gelbe Trikot, dazu kam ein Erfolg auf der 17. Etappe. In Paris war er schließlich Neunter © imago 11/22 Zwei Etappensiege: ROLF WOLFSHOHL (1967, 1970) - "Le Loup" nahm neunmal an der Tour teil. 1967 gewann er in Toulouse, 1970 in Bordeaux. 1968 wurde er Gesamtsechster © imago 12/22 Zwei Etappensiege: KLAUS-PETER THALER (1977, 1978), ROLF GÖLZ (1987, 1988) - Thaler war eigentlich Querfeldeinspezialist, schlüpfte aber 1978 sogar einen Tag ins Gelbe Jersey. Gölz war vor allem bei Eintagesrennen stark © getty 13/22 Zwei Etappensiege: JENS VOIGT (2001, 2006) - Kaum jemand attackierte so häufig wie Voigt. 17 Mal nahm er an der Tour teil, 2001 gewann er nach Solofahrt durchs Zentralmassiv. 2006 holte die Ausreißergruppe mit Voigt fast 30 Minuten auf das Hauptfeld © getty 14/22 Zwei Etappensiege: STEFAN SCHUMACHER (2008) - Schumacher gewann die beiden Einzelzeitfahren der 95. Tour-Ausgabe. Nach seinem Triumph auf der vierten Etappe fuhr er zwei Tage in Gelb © getty 15/22 Drei Etappensiege: OLAF LUDWIG (1990, 1992, 1993) - Ludwig (r.) war ein starker Sprinter und auch bei den Klassikern extrem erfolgreich. 1990 gewann der das Grüne Trikot des Punktbesten © getty 16/22 Fünf Etappensiege: TONY MARTIN (2011, 2013, 2014, 2015) - Der Zeitfahrspezialist und -weltmeister konnte drei Einzelzeitfahren bei der Tour gewinnen, 2015 schlüpfte er nach einer Solo-Flucht sogar ein paar Tage ins Gelbe Trikot © imago 17/22 Sechs Etappensiege: DIETRICH THURAU (1977, 1979) - 1977 gewann der "blonde Engel" gleich fünf Etappen und fuhr 15 Tage in Gelb, am Ende wurde er Fünfter. 1979 verpasste er knapp das Grüne Trikot © getty 18/22 Sieben Etappensiege: JAN ULLRICH (1996, 1997, 1998, 2003) - Ulle machte den Radsport in den 90er Jahren wieder populär, aber nach seinen drei Etappensiegen 1998 sollte nur noch ein weiterer dazukommen: ein Einzelzeitfahren 2003 © getty 19/22 Acht Etappensiege: RUDI ALTIG (1962, 1964, 1966, 1969) - Die "radelnde Apotheke" brauchte nur vier Teilnahmen, um acht Tagesabschnitte zu gewinnen. 1962 gewann er auch das Grüne Trikot © getty 20/22 Elf Etappensiege: ANDRE GREIPEL (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) - Auch wenn es für das Grüne Trikot noch nicht reichte: Der "Gorilla" ist seit Jahren immer vorn dabei. 2015 und 2016 gewann er jeweils die Schlussetappe auf den Champs-Elysees © getty 21/22 Zwölf Etappensiege: ERIK ZABEL (1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002) - Weil Ete nicht nur sprinten, sondern auch einigermaßen über die Berge fahren konnte, holte er von 1996-2001 sechsmal in Folge das Grüne Trikot - Rekord! © getty 22/22 13 Etappensiege: MARCEL KITTEL (2013, 2014, 2016, 2017) - Hätte er 2015 nicht krank gefehlt, Kittel hätte wohl noch mehr Siege auf dem Konto. 2013 und 2014 gewann er jeweils die erste Etappe und den Abschluss in Paris

Einnahmenquellen bleiben begrenzt

Im Fußball oder Basketball stehen astronomische Gehälter und Transfersummen an der Tagesordnung. Doch parallel dazu stiegen dort auch Einnahmen durch TV-Gelder, Merchandise oder Eintrittskarten. Im Radsport sind diese Einnahmequellen begrenzt. Straßenrennen sind für jeden Fan frei zugänglich, Einnahmen durch Ticketverkäufe daher nicht möglich.

Die Produktionskosten eines Radrennens übersteigen jene von stationären Sportereignissen bei weitem. Die ASO, Veranstalter von Tour de France, Vuelta, Paris-Roubaix und elf weiteren Radrennen, gab laut Jahresbilanz im Jahr 2012 rund 130 Millionen Euro für die Organisation der Wettfahrten aus.

Parallel dazu machen Mäzene das Radsponsoring für Firmen zu einem unmoralischen Business-Konzept. Team Cannondale hat diese Problematik in den vergangenen Jahren am lautesten thematisiert.

Golden State bringt größeren Mehrwert

CEO Vaughters äußerte sich gegenüber Cyclingtips zu diesem Thema: "Für ein öffentlich gelistetes Unternehmen, das in seinen Entscheidungen nicht durch Enthusiasmus für den Radsport angetrieben wird, macht es keinen Sinn, ähnliche Summen in den Radsport zu investieren wie Teams mit privaten Unterstützern."

Ein weiterer Vergleich mit dem Basketball zeigt, dass Investitionen in den Radsport wenig vertretbar sind: Während ein Radteam ein Jahresbudget von 15 Millionen Euro benötigt, sichert sich etwa die Bank JP Morgan Chase für diesen Betrag lieber die Namensrechte der neuen Arena der Golden State Warriors.

Im Gegenzug wird Chase mit der derzeit erfolgreichsten Franchise der NBA in Verbindung gebracht, im Radsport würde dieser Betrag bestenfalls für ein Team aus dem Mittelfeld reichen.

Die Saison der Golden State Warriors im Rückblick: Blut, Schweiß, Tränen - und Erfolg © getty 1/26 Die Warriors stehen ganz oben. Sie sind erneut NBA Champions. Es ist die Krönung einer Saison mit Höhen, Tiefen und Wendepunkten. Das Jahr der Krieger in Bildern © getty 2/26 Alles begann mit dem letzten Spiel der Saison 2015/16. Durch diesen Dreier von Kyrie Irving verloren die Dubs die Finals gegen Cleveland nach 3-1 Führung © getty 3/26 Die Enttäuschung war anschließend groß - es war der Katalysator für den zukünftigen Erfolg © getty 4/26 Mit Kevin Durant kam der größte Fisch der Free Agency nach Oakland © getty 5/26 Dazu verpflichteten die Dubs noch Zaza Pachulia von den Dallas Mavericks... © getty 6/26 ... und David West von den San Antonio Spurs © getty 7/26 Im Draft zog Golden State Damian Jones an Position 30... © getty 8/26 Patrick McCaw kam per Trade von den Milwaukee Bucks, die ihn im Draft an der 38. Stelle gepickt hatten © getty 9/26 Im Training Camp war die Stimmung schon prächtig, nur die Abstimmung funktionierte noch nicht so gut © getty 10/26 Und noch eine Personalie wurde etwas später perfekt gemacht: JaVale McGee stieß im Camp dazu und sicherte sich einen Roster Spot © getty 11/26 Noch vor der Saison feierten Durant, Thompson und Green den Olympiasieg mit dem Team USA in Brasilien © getty 12/26 Im Eröffnungsspiel der Saison gab es eine deftige Klatsche. Mit 29 Punkten Unterschied rasierten die San Antonio Spurs die Warriors - die Basketball-Welt stand für kurze Zeit Kopf © getty 13/26 Schon Anfang November kamen die Oklahoma City Thunder in die Stadt. KD legte mit 39 Punkten die beste Performance hin, die je einem Spieler in der ersten Partie gegen sein ehemaliges Team gelang. Den Sieg gab es oben drauf © getty 14/26 Und die Rekordjagd ging weiter: Mit 13 Dreiern in einem Spiel stellte Steph Curry wenige Tage später einen neuen NBA-Rekord auf. Da hatten die Dubs aber bereits zwei Niederlagen bei sieben Spielen auf dem Konto. Die 73 Siege schienen früh außer Reichweite © getty 15/26 Beim All-Star Game in New Orleans vertraten gleich vier Akteure die Warriors - es war erst das achte Mal in der Liga-Geschichte, dass ein Team vier Spieler stellte. Head Coach des West Teams war Steve Kerr © getty 16/26 Am 25. Februar machten die Dubs mit einem Sieg gegen die Brooklyn Nets die Postseason klar - früher als jedes andere Team in der Liga-Geschichte. Die 9 Pleiten aus der Vorsaison waren da aber schon erreicht © getty 17/26 Drei Tage später verletzte sich Kevin Durant am Knie und Schienbein und musste 19 Spiele aussetzen. Ernüchterung machte sich breit und der Top-Seed war in Gefahr © getty 18/26 Doch der Chef übernahm und nach einem kleinen Durchhänger mit drei Niederlagen am Stück (das erste Mal seit rund zwei Jahren) führte er Golden State zu einer 14-Siege-Serie © getty 19/26 Damit ging es als Top-Seed in die Playoffs - als erstes mustsen die Portland Trail Blazers um Damian Lillard dran glauben, die mit 4-0 nach Hause geschickt wurden © getty 20/26 Aufgrund eines Rückfalls nach seiner Rücken-Operation vor zwei Jahren musste Steve Kerr eine Pause einlegen und konnte das Team nicht weiter betreuen. Assistant Coach Mike Brown übernahm - und blieb bis zu Kerrs Rückkehr in Spiel 2 der Finals ungeschlagen © getty 21/26 Auch die Utah Jazz mit All-Star Gordon Hayward hatten nicht den Hauch einer Chance und wurden gesweept © getty 22/26 Die San Antonio Spurs starteten furios in die West Finals gegen die Warriors und waren drauf und dran, Spiel 1 zu gewinnen. Doch die Verletzung von Kawhi Leonard machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Am Ende hieß es auch hier 4-0 Golden State © getty 23/26 In den Finals standen die Dubs wie in den vergangenen beiden Jahren den Cleveland Cavaliers gegenüber. Kevin Durant dominierte die Serie von Anfang an und sorgte nach zwei Blowouts für das entscheidende Play zur 3-0 Führung © getty 24/26 Die Cavs bäumten sich noch einmal auf und dank LeBron James' Monster-Performance holten sie sich Spiel 4. Damit verhinderten sie den ersten ungeschlagenen Playoff-Run der Geschichte © getty 25/26 Am Ende jubelten dennoch die Warriors, die Clevelands Comeback-Versuch abwehrten und mit 16-1 die beste Postseason aller Zeiten mit dem Titel krönten © getty 26/26 Neuzugang Kevin Durant wurde einstimmig zum Finals-MVP gewählt. Gut möglich, dass der Erfolg in Oakland noch eine oder mehrere Saisons anhält

Bayern München für Telekom lukrativer

Die Deutsche Telekom fungierte von 1991 bis 2007 als Sponsor eines Top-Teams im Radsport. Um wieder auf demselben Level auf die World Tour zurückzukehren, müsste Telekom pro Jahr 30 Millionen Euro investieren. Für dieselbe Summe tragen die Spieler des FC Bayern München das Logo der Telekom nun auf der Brust.

Des Weiteren scheint der Mehrwert eines Rad-Sponsorings schnell verpufft. "Meine Marketingleute haben mir gesagt, wir haben innerhalb der letzten fünf Jahre alle Investoren erreicht, die wir durch das Radsponsoring erreichen können", erklärte der russische Entrepreneur Oleg Tinkoff Ende letzten Jahres. Tinkoff war fünf Jahre Besitzer eines Teams, dem unter anderem Alberto Contador und Sagan angehörten. "Wir werden auf direkte TV-Werbung umsteigen."

Kommt Financial Fair Play im Radsport?

Die aktuellen Entwicklungen könnten den Weltverband UCI dazu zwingen, Regeln ähnlich zum UEFA Financial Fair Play einzuführen. David Lappartient, Präsident des französischen Radverbands, setzt sich am stärksten für Budgetregulierungen ein: "Ich denke, dass uns der Fußball ein gutes Beispiel für Budgetobergrenzen gegeben hat," sagte Lapartient der Associated Press. "Das ist etwas, an dem wir in unserem Sport arbeiten müssen."

Rückendeckung bekommt Lappartient von einem der bestbezahltesten Radsportler in der Geschichte, Alberto Contador. "Es sollte eine Obergrenze geben, in etwa bei 15 Millionen Euro für Verträge mit den Fahrern", sagte Contador im Rahmen der Vuelta: "Wenn die Gehälter durch die Decke gehen, wird es immer schwieriger, Sponsoren anzuziehen."

Eine mögliche Reform wäre, eine weiche Gehaltsobergrenze einzuführen: Alle Teams, die diese überschreiten, würden von Ausschüttungen der Preisgelder ausgenommen. Diese würden gleichmäßig an alle anderen Teams verteilt, die die Obergrenze einhalten.

Solch ein System könnte private Gönner davon abhalten, zu hohe Verträge für die Superstars der Szene aufzusetzen. Falls sie dies doch tun, würden kleinere Teams direkt profitieren und die Möglichkeit bekommen, die Superstars selbst zu verpflichten.

Chris Froome hält von Budgetobergrenzen wenig

Interessanterweise äußert sich Froome, aktueller Tour- und Vuelta-Gewinner, kritisch zu solchen Vorhaben: "Meine Teamkollegen haben gezeigt, dass sie das stärkste Team im Radzirkus sind. Ob das alles nur durch unser Budget zu erklären ist? Ich bin mir da nicht so sicher," sagt Froome, Kapitän jenes Team Sky, das das höchste Budget im Peloton genießt.

"Ich denke, so funktioniert der Profisport. Wenn ein Team seine Gelder erfolgreich reinvestiert und den Sport dadurch vorantreibt, würde eine Finanzobergrenze solche Entwicklungen hemmen."

Ein anderer Vorschlag lautet, die Anzahl der Fahrer pro Team zu reduzieren, um so die Kosten einzudämmen. Team Sky hat derzeit 28 Fahrer unter Vertrag, bei Cannondale ist es einer weniger.

Vor kurzem bestätigte die UCI, dass Teams bei großen Rundfahren acht statt wie bisher neun Fahrer einsetzen dürfen. Begründet hat der Verband diese Maßnahme damit, um einerseits die Sicherheit im Peloton zu erhöhen, andererseits die Dominanz einzelner Teams zu erschweren. Die Reform könnte aber auch aus finanzieller Sicht Sinn machen.

Froome: "Lasst uns alle denselben Porridge essen"

Froome reagierte auf all diese Vorhaben nur sarkastisch. "Wir sollten alle die selben Räder fahren, die selben Ausrüster, sollten jeden Morgen den selben Reis und Porridge aus einem großen Topf essen", meinte Froome und fragte: "Wo ziehen wir eine Linie?"

Fakt ist, dass Unternehmen viel lieber in andere Sportarten investieren. Es braucht Vorstandsmitglieder mit einem starken Bezug zum Radsport, damit sich eine Firma für das Sponsoring eines Teams im Peloton entscheidet. Führt die UCI keine Reformen ein, könnte sich das Fahrerfeld in den großen Radrennen dieser Welt schon bald deutlich verkleinern.