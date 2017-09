Ullrich schrammt knapp am Knast vorbei

HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 1 National Rugby League Broncos -

Panthers Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinale -

Tag 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinale -

Tag 1 Premiership Northampton -

Bath HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale National Rugby League Eels -

Cowboys Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Halbfinale Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Premiership Newcastle -

Saracens World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs Willie Monroe Jr World Championship Boxing Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Finale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 3 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Supercopa Valencia -

Unicaja Premiership Gloucester -

Worcester Supercopa Gran Canaria -

Real Madrid World Championship Boxing Gilberto Ramirez vs Jesse Hart Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Tag 1 Premiership Exeter -

Wasps

Der einstige Radsport-Held Jan Ullrich ist in der Schweiz wegen eines von ihm unter Alkohol- und Valium-Einfluss sowie mit stark überhöhter Geschwindigkeit verursachten Verkehrsunfalls im Jahr 2014 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Dem einzigen deutschen Tour-Sieger bleibt damit der Gang ins Gefängnis erspart.

Das Bezirksgericht Weinfelden im Kanton Thurgau verurteilte den 43-Jährigen am Donnerstag zu 21 Monaten Freiheitsstrafe, die auf vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden, sowie 10.000 Franken (8700 Euro) Geldbuße. Das Gericht blieb damit über der Forderung von Verteidigung und Staatsanwaltschaft, die jeweils 17 Monate auf Bewährung gefordert hatten. Ullrich war "vorsätzliche grobe Verletzung der Verkehrsregeln sowie mehrfaches vorsätzliches Fahren in qualifiziert fahrunfähigem Zustand" vorgeworfen worden.

"Ich habe vor dreieinhalb Jahren einen Fehler begangen, den ich sehr bereue. Ansonsten habe ich alles gesagt", erklärte Ullrich in seinem Schlusswort vor der Urteilsverkündung. Die Richterin nannte laut der Schweizer Tageszeitung Blick in der Urteilsbegründung das Geschehene "schlimm und verwerflich".

Jan Ullrich: "Ich bin froh, wenn es vorbei ist"

Ullrich könne "von Glück reden, dass nicht mehr passiert ist. Die Grenzwerte sind für alle gleich - ob Spitzensportler oder 'normale Menschen' spielt keine Rolle", sagte die Richterin: "Es musste Ihnen klar gewesen sein, dass bei längerer Einnahme Valium verstärkend einwirken kann. Es ist gut, dass Sie sich in diesem Maße um die Geschädigten gekümmert haben. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute und hoffen, dass wir Sie hier nicht mehr wiedersehen."

Jan Ullrich - Vom Idol zum Dopingsünder © getty 1/16 Jan Ullrich löste einst einen Radsport-Hype aus, nun schockierte er seine Bewunderer mit dem Geständnis. Vom Idol zum Dopingsünder: Die Karriere in Bildern © getty 2/16 Erstmals im Fokus stand Ullrich (m.) bei der Tour de France 1996 - damals als Edelhelfer von Bjarne Riis (Gelb). "Ulle" galt als der bessere Fahrer, musste sich aber unterordnen © getty 3/16 Am Ende belegte Ullrich den zweiten Platz hinter Teamkollege Riis und vor dem Franzosen Richard Virenque, der sich dazu noch das Trikot des besten Bergfahrers schnappte © getty 4/16 Nur ein Jahr später sollte Ullrich den Thron des Radsports erklimmen: Als neuer Kapitän des Team Telekom fuhr er bei der Tour 1997 ins Gelbe Trikot und behielt es bis Paris © getty 5/16 Mit dem Toursieg hatte Ullrich das geschafft, was zuvor kein Deutscher geschafft hatte. Die Medien feierten Ullrich, Teamkollege und Freund Erik Zabel gewann das Grüne Trikot © getty 6/16 Es sollte der einzige Erfolg bleiben. 1998 macht ihm Marco Pantani (Gelb) einen Strich durch die Rechnung - Ullrich landet nur auf Platz zwei © getty 7/16 Im Jahr 2000 kehrt Lance Armstrong (l.) nach Krebserkrankung zurück. Er sollte zu Ullrichs größtem Gegner werden - auch beim Doping-Geständnis war Armstrong schneller © getty 8/16 Nach Armstrongs Beichte 2013 sagte Ullrich der "Sport Bild": "Der liebe Gott richtet alles. Er hat sich zu viele Feinde gemacht, hat seine Untergebenen teilweise gnadenlos geführt." © getty 9/16 2002 der erste Skandal: Nach einem Autounfall wurde er positiv auf Amphetamine getestet. Er habe von unbekannten Pillen in einer Diskothek genommen - sechs Monate Sperre © getty 10/16 2003 folgte der Wechsel zum Team Bianchi: Auch dort wollte ihm nicht der 2. Gesamtsieg gelingen, er belegte zum fünften Mal den zweiten Platz © getty 11/16 Trotzdem bekam Ullrich 2003 noch eine begehrte Trophäe: Wie 1997 wurde er als Sportler des Jahres ausgezeichnet © getty 12/16 2004 kehrte er zu Telekom, dass sich jetzt T-Mobile nennt, zurück. Andreas Klöden (l.) hieß sein neuer Helfer. Aufgrund einer Erkältung in den Pyrenäen belegte er am Ende Platz vier © getty 13/16 2006 platzte die Bombe: Ullrich ist in den Fuentes-Doping-Skandal verwickelt, der fünf Tage vor Tour-Beginn an die Öffentlichkeit gerät. Am 30. Juni 2006 wird er ausgeschlossen © getty 14/16 "Ab dem Tag war nichts mehr, wie es war. Wie es dazu kommen konnte, weiß ich aber bis heute nicht." Nach seinem Toursieg 1997 ist Jan Ullrich ganz unten angekommen © getty 15/16 Doch Ullrich sieht sich nicht als Dopingsünder: "Ich habe niemals in meiner Karriere einen anderen Rennfahrer betrogen. Das ist Fakt", sagte er dem Schweizer "Blick". © getty 16/16 2007 trat Ullrich zurück. "Ich komme mir vor wie ein Schwerverbrecher", so Ullrich damals. Am 22. Juni 2013 gibt er schließlich Blutdoping bei Doping-Arzt Eufemiano Fuentes zu

Der gebürtige Rostocker Ullrich, der inzwischen auf Mallorca lebt, kann nun wie erhofft einen Schlussstrich unter die Angelegenheit ziehen. "Ich bin froh, wenn es endlich vorbei ist", hatte der Tour-Sieger von 1997 gesagt, als er am Mittag im strömenden Regen in schwarzem Jackett, weißem Hemd und blauer Jeans am Gericht eintraf.

Ullrich hatte am 19. Mai 2014 im Schweizer Kanton Thurgau unter Alkoholeinfluss und mit überhöhter Geschwindigkeit einen Unfall verursacht, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden waren. Am 21. Juli 2015 hatte das Gericht in Weinfelden eine erste Anklage zurückgewiesen und ein neues Verfahren angeordnet.

Neue Gutachten entlasten Ullrich

Dabei wirkten sich für Ullrich nun zwei neue Gutachten positiv aus. Zum einen fuhr der einstige Tour-de-France-Sieger demnach mit einer geringeren Geschwindigkeit als im ersten Verfahren angenommen (mindestens 132 km/h) und unterschritt damit die Schwelle zu 140 km/h deutlich. Ab dieser Schwelle und damit mehr als 60 km/h über dem zulässigen Tempo hätte Ullrich eine Haftstrafe gedroht. Er wäre dann wegen eines schwerwiegenden Raserdeliktes angeklagt worden.

Außerdem hatte ein medizinisches Gutachten ergeben, dass ein von Ullrich eingenommenes Schmerzmittel keinen wesentlichen Einfluss auf die Fahrfähigkeit gehabt habe.