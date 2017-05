Weltmeister Ogier baut Gesamtführung weiter aus

Sonntag, 21.05.2017

"Es fühlt sich großartig an, wieder ganz oben zu stehen", sagte Ogier, der schon zum fünften Mal in Portugal gewann: "Das Auto war einfach perfekt, vielen Dank an das Team."

Der frühere VW-Pilot hat mit nun 127 WM-Punkten schon 23 Zähler Vorsprung auf den zweitplatzierten Neuville (104) und unterstreicht damit auch in dieser Saison seinen Ruf als bester Fahrer der Rallye-WM. Ogier war von 2013 bis 2016 im überlegenen Volkswagen zu vier Titeln gefahren, die Wolfsburger zogen sich allerdings zum Ende des vergangenen Jahres überraschend zurück.

Ogier wechselte zum kleinen Privatteam M-Sport/Ford und galt gegen die Werksteams von Hyundai, Citroen und Toyota daher nicht mehr als Favorit. Mit zwei Siegen und drei Podestplätzen in bislang sechs WM-Läufen steuert Ogier nun dennoch wieder auf den Triumph zu. Insgesamt ist das Feld allerdings deutlich ausgeglichener als in den vergangenen Jahren, alle großen Teams sind grundsätzlich siegfähig.

