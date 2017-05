Tänak holt sich Führung

Freitag, 19.05.2017

Am Samstag stehen sechs weitere Prüfungen an, ehe am Sonntag die abschließenden vier die Entscheidung bringen.

Ogier (102 Punkte) führt das WM-Klassement derzeit vor Toyota-Pilot Jari-Matti Latvala (Finnland/86) und Neuville (84) an. In den bislang fünf Rallyes des Jahres trugen sich vier verschiedene Teams in die Siegerliste ein.

