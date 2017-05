Heidfeld erneut auf dem Podium

Samstag, 20.05.2017

Der Sieg ging bereits zum fünften Mal in dieser Saison an Titelverteidiger Sebastien Buemi (Schweiz/Renault), Zweiter wurde der Argentinier José Maria Lopez (Virgin). Buemi führt zur Halbzeit der Serie das Gesamtklassement deutlich vor dem Brasilianer Lucas di Grassi (ABT-Audi) an, der in Paris früh ausschied.

Der Kemptener Daniel Abt (ABT-Audi) blieb als 13. ohne Punkte, Maro Engel (München/Venturi) war wegen seines zeitgleichen Einsatzes für Mercedes in der DTM nicht am Start.

Die nächsten beiden Läufe der Formel E finden am 10. und 11. Juni in Berlin statt.

