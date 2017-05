Auer baut Gesamtführung weiter aus

Samstag, 20.05.2017

Hinter Auer, der seinen dritten DTM-Sieg insgesamt und seinen zweiten der noch jungen Saison feierte, reihten sich sein Markenkollege Robert Wickens (Kanada) und Audi-Pilot René Rast (Minden) auf den Plätzen zwei und drei ein.

Ex-Champion Gary Paffett (Großbritannien/Mercedes) wurde in seinem 150. DTM-Rennen Sechster und ist mit 34 Punkten in der Gesamtwertung nun erster Verfolger von Auer (68). Vorjahresmeister Marco Wittmann (Fürth) blieb als 13. ohne Punkte, in der Gesamtwertung belegt der BMW-Pilot mit 52 Punkten Rückstand auf Auer den neunten Rang.

Auer hatte im Vorjahr auf dem Lausitzring seinen ersten DTM-Sieg gefeiert, beim Auftakt der neuen Saison beeindruckte er Anfang Mai auf dem Hockenheimring mit den Plätzen eins und vier.

