Heidfeld holt Platz drei in Monaco

Samstag, 13.05.2017

Maro Engel (München/Venturi) holte als Fünfter sein stärkstes Saisonergebnis, der Kemptener Daniel Abt (ABT-Audi) belegte den siebten Rang. In einem engen Duell hielt Buemi in der Schlussphase seinen Titelrivalen Lucas Di Grassi (Brasilien/ABT-Audi) in Schach, der mit nur 0,3 Sekunden Rückstand Zweiter wurde. Das Gesamtklassement führt Buemi (104 Punkte) mit nun 15 Zählern Vorsprung auf Di Grassi (89) an. Heidfeld (32) liegt als bester Deutscher auf Rang sechs.

Im vergangenen Oktober war er in Hongkong mit einem dritten Platz vielversprechend in die Saison gestartet, es folgten jedoch enttäuschende Ergebnisse. Zweimal verpasste Heidfeld dabei gar die Punkteränge. Im Sommer stehen gleich zwei Heimspiele für die deutschen Piloten an, am 10. und 11. Juni fährt die Formel E in Berlin.

