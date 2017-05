Zwei Siege unter Vorbehalt

Samstag, 20.05.2017

Aufgrund eines laufenden Verfahrens gegen die vier Fahrer von US Racing gelten die Ergebnisse des gesamten Wochenendes nur vorläufig. Im Qualifying waren an den Autos des Rennstalls um den ehemaligen Formel-1- und DTM-Piloten Schumacher und Gerhard Ungar technische Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. Das Team legte Berufung ein, eine Entscheidung wird frühestens in der kommenden Woche erwartet.

Den Abschluss des zweiten Rennwochenendes der ADAC Formel 4 bildet der sechste Saisonlauf am Sonntag (16.55 Uhr/Sport1+).

