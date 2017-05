Wo kann ich das Indy 500 mit Alonso sehen?

Montag, 15.05.2017

Wie sieht das Programm der Indianapolis 500 aus?

Das Programm auf dem Brickyard in Indianapolis ist in zwei Wochen geteilt. Während in der ersten Woche mit täglichen Trainings von 20 bis 24 Uhr deutscher Zeit ausschließlich aufs Qualifying-Wochenende hingearbeitet wird, stehen in der zweiten Woche die Rennvorbereitungen im Mittelpunkt. Das Rookie Orientation Program (ROP), bei dem alle Frischlinge ihr Können beweisen müssen, findet noch vor dem allerersten Training am Montag, den 15. Mai 2017, statt. Von 18 Uhr bis 22 Uhr haben die neuen Piloten zwei Stunden Zeit, die vorgegebenen Rundenzeiten abzuarbeiten.

Nach fünf Trainingstagen steht schließlich am 20. und 21. Mai 2017 der Kampf um die Pole Position an. Am Samstag haben die Piloten die Möglichkeit, sich mit einer der neun schnellsten Zeiten für die Fast Nine zu qualifizieren, die am Sonntag die vordersten Startplätze ausfahren. Die Reihenfolge der Piloten auf den Plätzen 10 bis 33 werden ebenfalls am Sonntag festgelegt.

Nachdem der Polesitter und die restlichen Startplätze feststehen, gibt es am Montag, den 22. Mai 2017, noch ein weiteres Training. Dann ist drei Tage Ruhe angesagt, bis das eigentliche Indy-500-Wochenende mit dem Carb-Day beginnt. Hier dürfen die Piloten die letzten Einstellungen für das Rennen vornehmen, bevor am Sonntag das Kommanda zum Start der Indianapolis 500 erfolgt.

Welcher TV-Sender überträgt das Indy 500?

Die Übertragungen in Deutschland erfolgen auf mehreren Wegen: Während die Indycar-Serie die Trainings auf Youtube streamt, läuft das Rennen eigentlich nur im Pay-TV. Sport1 US überträgt die 500 Meilen von Indianapolis am 28. Mai 2017. Allerdings gibt es eine Alternative: Auch DAZN zeigt das Indy 500 und das durch den Gratis-Probemonat sogar kostenlos!

Montag, 15. Mai 2017 - Freitag, 19. Mai 2017: Die Trainings

Datum Uhrzeit Event Sender 15.05.2017 18 Uhr - 20 Uhr ROP Youtube 15.05.2017 20 Uhr - 24 Uhr Training Youtube 16.05.2017 18 Uhr - 24 Uhr Training Youtube 17.05.2017 18 Uhr - 24 Uhr Training Youtube 18.05.2017 18 Uhr - 24 Uhr Training Youtube 19.05.2017 18 Uhr - 24 Uhr Training Youtube

Samstag, 20. Mai 2017: Qualifying-Day

Uhrzeit Event Sender 14 Uhr - 14.30 Uhr Training Gruppe 1 Youtube 14.30 Uhr - 15 Uhr Training Gruppe 2 Youtube 15 Uhr - 15.30 Uhr Training Gruppe 1+2 Youtube 17 Uhr - 23.50 Uhr Qualifying-Ausscheidung Youtube

Sonntag, 21. Mai 2017: Armed-Forces-Pole-Day

Uhrzeit Event Sender 18 Uhr - 18.45 Uhr Training Plätze 10-33 Youtube 19.15 Uhr - 20 Uhr Training Plätze 10-33 Youtube 20.45 Uhr - 22.45 Uhr Qualifying Plätze 10-33 Youtube 23 Uhr - 23.45 Uhr Qualifying Plätze 1-9 Youtube

Montag, 22. Mai 2017: Training

Uhrzeit Event Sender 18.30 Uhr - 22 Uhr Training Youtube

Freitag, 26. Mai 2017: Carb Day

Uhrzeit Event Sender 17 Uhr - 18 Uhr Training Youtube

Sonntag, 28. Mai 2017: The Indy 500

Uhrzeit Event Sender 14 Uhr - 18.15 Uhr Vorprogramm DAZN & Sport 1 US 18.19 Uhr Start des 101. Indy 500 DAZN & Sport 1 US

Wo bekomme ich DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Es ist ein OTT-Angebot, was bedeutet, dass das Bewegtbild übers Internet gestreamt wird. Empfangen werden kann das Programm dadurch auf jedem PC und Mac, per App auf Android- und iOs-Smartphones und -Tablets sowie auf Spielekonsolen wie der PS4. Außerdem im Angebot: Google Chromecast, Amazon Fire-TV und Co.

Der Clou: Jeder Neukunde erhält die Möglichkeit, DAZN einen Monat lang kostenlos zu testen. Du kannst dir das Indy500 also kostenlos und legal im Livestream ansehen, wenn Du Dich bei DAZN neu anmeldest.

Wo läuft Sport 1 US?

Sport 1 US ist über Satellit bei Sky bzw. über UPC in Österreich zu empfangen. Im deutschen Kabelnetz ist der Pay-TV-Sender über Unity Media Kabel BW, Kabel Deutschland sowie beim Entertain-Paket der Deutschen Telekom zu erreichen. Darüber hinaus kann man das Senderprogramm auch im Livestream verfolgen.

Indy 500 im Livestream - wer zeigt's?

Das Indianapolis 500 ist mit DAZN kostenfrei verfügbar, wenn Du den Gratismonat nutzt. Die übrigen Sessions aber laufen weder bei Sport 1 US noch beim Netflix des Sports. Hier musst Du zum offiziellen Kanal der Indycar-Series bei Youtube ausweichen oder die offizielle App der Rennserie herunterladen, wo Onboard-Aufnahmen im Livestream verfügbar sind. Die App gibt es sowohl für Android und wie auch für alle Apple-Geräte mit iOs.