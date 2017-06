Dutkiewicz siegt bei Diamond-League-Premiere

Donnerstag, 15.06.2017

Beim Meeting in Oslo setzte sich die Hallen-WM-Dritte über 100 m Hürden in 12,73 Sekunden vor der Olympiadritten Kristi Castlin und der Norwegerin Isabelle Pedersen (beide 12,75) durch.

"Das war überhaupt kein gutes Rennen von mir, sondern ziemlich chaotisch. Ich habe mir aber gesagt, dass ich Druck machen und aufholen muss", sagte die 25-Jährige: "Dass ich noch gewonnen habe, zeigt, dass ich auf einem ganz anderen Level als im Vorjahr bin. Da ist aber noch viel Luft für Verbesserung."

Die zweimalige deutsche Meisterin Nadine Hildebrand (Sindelfingen) wurde in 13,01 Sekunden Siebte. Europameisterin Cindy Roleder (Leipzig) war in Oslo nicht am Start. Dutkiewicz führt mit 12,61 Sekunden die deutsche Jahresbestenliste an.

