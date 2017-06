Reus verpasst bei Saisoneinstand WM-Norm

Sonntag, 11.06.2017

Der deutsche Rekordhalter über 100 m (10,01) belegte damit Platz zwei hinter dem Leverkusener Aleixo Platini Menga, der mit 20,34 Sekunden die WM-Norm erfüllte.

Reus stieg erst verspätet in die Saison ein, weil er im Winter wegen eines Feldwebel-Lehrgangs bei der Bundeswehr viele Trainingseinheiten verpasst hatte. Danach folgte ein intensives Trainingslager im amerikanischen Clermont.

"Bei den großen Umfängen, die ich trainiert habe, hätte ein Wettkampf nichts gebracht", sagte Reus, aber "ich habe mich in der ganzen Zeit nicht verletzt, ich bin auch so gesund geblieben, ich habe gut gearbeitet. Der Sommer wird es also zeigen - aber ich bin mir sicher, dass es auch in diesem Jahr schnell werden wird."

Leichtathletik-News