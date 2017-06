Coe: Bolt der Muhammad Ali der Leichtathletik

Montag, 12.06.2017

"Als Ali aufgehört hat, hatten wir die gleichen Gespräche", sagte Coe, "danach kamen Sugar Ray Leonard und Floyd Maywether, Roberto Duran und Manny Pacquiao. Wir hatten große Kämpfer, aber haben sie das Niveau des großen Ali erreicht? Nein." Auch in der Leichtathletik gebe es "nur einen Kerl, der auf der Spitze des Berges sitzt", sagte der Chef des Weltverbandes: "Darüber gibt es keine zwei Meinungen."

Coe kann verstehen, dass Bolt nach dieser Saison abtreten will. "Wahrscheinlich hat er instinktiv erkannt, dass dies der richtige Moment ist. Es kommt ein Punkt, an dem die Kerze ein bisschen flackert", sagte der Brite: "Kein Athlet will die Frage gestellt bekommen: 'Warum bist du nicht früher in den Ruhestand gegangen?'"

Am Samstagabend (Ortszeit) hatte sich Bolt mit seinem letzten Rennen auf Jamaika und großem Spektakel von seinen Landsleuten verabschiedet. In mäßigen 10,03 Sekunden gewann der Weltrekordler sein Rennen über 100 m.

