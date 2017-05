Gary rupft Taylor - MvG souverän

Mittwoch, 24.05.2017

The Power kam gegen Anderson nicht in Fahrt. Der sechzehnmalige Weltmeister kam am Ende nur auf einen Average von 90,36 und checkte nur 21,43 Prozent seiner Chancen auf die Doppel. Der Schotte hingegen zeigte eine unaufgeregte Partie und fuhr mit einem fast dreistelligen Average und rund 44 Prozent Dopppelquote einen ungefährdeten 10:3-Sieg ein.

Im Duell der Niederländer zwischen Mighty Mike und Barney erwischte der Weltranglistenerste den besseren Start und lag schnell komfortabel mit 4:1 in Front. Mit einem Average von 104,87 Punkten und einer Doppelquote von 66,67 Prozent (Barney: 101,2 und 27,78 Prozent) ließ er nichts mehr anbrennen, am Ende stand ein 10:5-Erfolg für MvG.

Wright und Price im Halbfinale

Peter Wright, der Dave Chisnall mit 10:5 das Nachsehen ließ, und Gerwyn Price, der James Wade bei seinem World-Series-Debüt in einem wahren Krimi mit 10:9 in die Knie zwang, komplettieren das Halbfinale.

Die Dubai Darts Masters, bei denen acht Darts-Spieler teilnehmen, finden am 24. und 25. Mai zum fünften Mal statt. Es ist das einzige Event der PDC, das unter freiem Himmel ausgetragen wird.

Am Donnerstag zeigt DAZN sowohl die Halbfinalpaarungen, als auch das Finale live.

Die Halbfinals in der Übersicht:

Michael van Gerwen - Gerwyn Price

Gary Anderson - Peter Wright

Die Ergebnisse vom Mittwoch:

James Wade - Gerwyn Price 9:10

Peter Wright - Dave Chisnall 10:5

Gary Anderson - Phil Taylor 10:3

Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld 10:5

