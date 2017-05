Cross holt zweiten Titel 2017

Sonntag, 21.05.2017

Im Finale der Players Championship 12 setzte sich Cross denkbar knapp mit 6:5 gegen Ian White durch. Mit der Doppel-18 sicherte er sich das Preisgeld von 10.000 Pfund.

Cross schlug mit Max Hopp in Runde ein (6:4) und Mensur Suljovic im Achtelfinale (6:4) gleich zwei deutschsprachige Spieler und setzte sich zudem unter anderem James Wade (6:2) und Kim Huybrechts (6:1) durch.

Für ein Highlight sorgte Dave Chisnall in der dritten Runde. Gegen Darren Webster warf er bei seiner 3:6-Niederlage einen Neun-Darter.

Aus deutschsprachiger Sicht war das Turnier auch abseits von Hopp und Suljovic nicht sehr erfolgreich. Martin Schindler bekam in Runde eins einen White Wash von Michael Smith verpasst und Rowby-John Rodriguez verlor sein Autaktmatch 3:6 gegen Webster. Zoran Lerchberger scheiterte in Runde drei mit 5:6 an Mickey Mansell.

