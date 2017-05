PDC World Cup: Chizzy ersetzt Taylor

Montag, 22.05.2017

Im mit 300.000 britischen Pfund dotierten Turnier treten 32 Zweier-Teams aus 32 Nationen an. Vom 1. bis 4. Juni werden sich die Kontrahenten in der Eissporthalle in Frankfurt messen (live auf DAZN).

Phil Taylor, der sich auf seiner Abschiedstour befindet, wird aber nicht teilnehmen. Für ihn wird Dave Chisnall an der Seite von Adrian Lewis für England auftreten und versuchen, den Titel zu verteidigen. In den letzten fünf Jahren ging der Titel viermal auf die Insel.

Als topgesetztes Pärchen geht das Team Gary Anderson und Peter Wright für Schottland an den Start. Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld stellen die niederländische Delegation, für Deutschland wird Youngster Martin Schindler neben Max Hopp auf der Bühne stehen.

Alle Teams des PDC World Cup im Überblick:

Gesetzte Nationen:

1. Schottland - Gary Anderson & Peter Wright

2. England - Adrian Lewis & Dave Chisnall

3. Niederlande - Michael van Gerwen & Raymond van Barneveld

4. Wales - Gerwyn Price & Mark Webster

5. Australien - Simon Whitlock & Kyle Anderson

6. Nordirland - Daryl Gurney & Brendan Dolan

7. Österreich - Mensur Suljovic & Rowby-John Rodriguez

8. Belgien - Kim Huybrechts & Ronny Huybrechts

Weitere Nationen:

Deutschland - Max Hopp & Martin Schindler

Brasilien - Diogo Portela & Alexandre Sattin

Kanada - John Norman Jnr & John Part

China - Weihong Li & Yuanjun Liu

Tschechien - Frantisek Humpula & Karel Sedlacek

Dänemark - Per Laursen & Alex Jensen

Finnland - Kim Viljanen & Marko Kantele

Gibraltar - Dyson Parody & Dylan Duo

Griechenland - John Michael & Ioannis Selachoglou

Hongkong - Kai Fan Leung & Royden Lam

Ungarn - Janos Vegso & Zoltan Mester

Italien - Daniele Petri & Gabriel Rollo

Japan - Haruki Muramatsu & Yuki Yamada

Neuseeland - Cody Harris & Rob Szabo

Polen - Krzysztof Ratajski & Tytus Kanik

Irland - Mick McGowan & William O'Connor

Russland - Boris Koltsov & Aleksandr Oreshkin

Singapur - Paul Lim & Harith Lim

Südafrika - Devon Petersen & Deon Oliver

Spanien - Cristo Reyes & Antonio Alcinas

Schweden - Magnus Caris & Daniel Larsson

Schweiz - Thomas Junghans & Philipp Ruckstuhl

Thailand - Thanawat Gaweenuntawong & Attapol Eupakaree

USA - Darin Young & Larry Butler

