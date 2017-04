MvG siegt, Williams mit 9-Darter

Sonntag, 02.04.2017

Ricky Williams verlor zwar gegen Jeffrey de Graaf mit 4:6 - hatte mit einem 9-Darter allerdings die ersten Schlagzeilen sicher.

Van Gerwen ließ indes keine Zweifel am Sieger aufkommen: Der Niederländer verlor in sieben Duellen lediglich 15 Legs. Im Halbfinale schlug er Mervyn King mit 6:1, auch Peter Wright hatte im Endspiel (1:6) nicht den Hauch einer Chance.

Dem Deutschen Max Hopp gelang derweil zumindest ein kleiner Erfolg. Hopp schlug Shaun Griffiths (6:4) sowie Stephen Bunting (6:4) und schaffte so den Einzug in die dritte Runde. Dort war dann gegen Cristo Reyes (4:6) allerdings Endstation.

Adrian Lewis, der am Samstag die Players Championship 5 gewonnen hatte, scheiterte bereits in Runde eins an Jan Dekker.

