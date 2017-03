MVG: "Bin ein glücklicher Mann"

Freitag, 31.03.2017

Mit 7:1 ließ MVG Chisnall keine Chance und sicherte sich mit seinem Sieg erneut die Tabellenspitze: "Ich musste heute gut spielen und bin froh, dass es geklappt hat. Der Druck war bei mir, weil ich dort stehen will, wo ich hingehöre und wofür ich hart arbeite."

In der letzten Woche hatte der Niederländer noch verloren: "Da war ich wütend, aber heute hatte ich Spaß. Ich bin ein glücklicher Mann und freue mich schon auf nächste Woche." Das dürfte auch für Barney gelten. "Das sind vier Folge in Serie, also bin ich sehr glücklich", stellte dieser nach seinem Erfolg gegen James Wade fest.

"James spielte nicht so gut, wie er es eigentlich kann. Ich war davon überrascht, aber bin einfach froh, den Sieg in der Tasche zu haben", so van Barneveld, der damit die längste Siegesserie der Premier League 2017 inne hat. Er bleibt in der Tabelle vor Gary Anderson.

Anderson on fire

Der Schotte verzauberte das Publikum mit einem 170er-Finish, war aber doch nicht zufrieden nach seinem Sieg über Adrian Lewis: "Meine Performance war unterdurchschnittlich, aber ich beschwere mich nicht. Die 170 kam förmlich aus dem Nichts."

Auf Platz vier stehen die Playoffchancen für Anderson recht gut. Anders bei Jelle Klaasen, der gegen Phil Taylor verlor. The Power profitierte dabei von einer Verletzung seines Kontrahenten: "Auf die Dauer hatte er Probleme und war nicht mehr der selbe Spieler."

