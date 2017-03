Noch sechs Spieltage bis zu den Playoffs

Freitag, 31.03.2017

Nach der Eliminierung von Jelle Klaasen und Kim Huybrechts am Vorabend kämpfen nun noch acht Spieler um den Titel der PDC. Vor den Playoffs stehen sechs weitere Spieltage an. Dabei müssen James Wade und Raymond van Barneveld am kommenden Donnerstag gleich zweimal antreten. Der 15. und letzte Spieltag findet am 11. Mai im schottischen Aberdeen statt.

Das Playoff-Halbfinale und das Endspiel werden am 18. Mai in London ausgetragen.

Die Spieltage im Überblick:

10. Spieltag, 6. April in Dublin

James Wade v Michael van Gerwen

Raymond van Barneveld v Phil Taylor

Dave Chisnall v Peter Wright

Adrian Lewis v Gary Anderson

James Wade v Raymond van Barneveld

11. Spieltag, 13. April in Liverpool

Gary Anderson v Dave Chisnall

Michael van Gerwen v Peter Wright

Adrian Lewis v Raymond van Barneveld

Phil Taylor v James Wade

Peter Wright v Gary Anderson

12. Spieltag, 20. April in Belfast

Dave Chisnall v Adrian Lewis

Phil Taylor v Gary Anderson

Peter Wright v James Wade

Michael van Gerwen v Raymond van Barneveld

Dave Chisnall v Phil Taylor

13. Spieltag, 27. April in Birmingham

James Wade v Adrian Lewis

Dave Chisnall v Michael van Gerwen

Phil Taylor v Peter Wright

Gary Anderson v Raymond van Barneveld

Adrian Lewis v Michael van Gerwen

14. Spieltag, 4. Mai in Sheffield

Peter Wright v Adrian Lewis

Raymond van Barneveld v Dave Chisnall

James Wade v Gary Anderson

Michael van Gerwen v Phil Taylor

15. Spieltag, 11. Mai in Aberdeen

Dave Chisnall v James Wade

Phil Taylor v Adrian Lewis

Peter Wright v Raymond van Barneveld

Michael van Gerwen v Gary Anderson

Tabelle der Premier League Darts 2017 Spieler Spiele Siege Remis Niederlagen Legs Punkte Michael van Gerwen 9 6 2 1 +19 14 Peter Wright 9 6 1 2 +16 13 Raymond van Barneveld 9 5 2 2 +8 12 Gary Anderson 9 4 3 2 +10 11 Phil Taylor 9 4 3 2 +5 11 Adrian Lewis 9 4 1 4 +0 9 James Wade 9 3 2 4 -3 8 Dave Chisnall 9 3 0 6 -16 6

Die Order of Merit im Überblick