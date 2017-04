Adrian Lewis gewinnt Players Championship

Samstag, 01.04.2017

Acht perfekte Darts. Lewis kratzte im letzten Leg des Turniers am perfekten Ausgang eines ohnehin grandiosen Abends. Das Checkout auf die Doppel-Zwölf verpasste der Engländer zwar, den Turniersieg holte sich Lewis aber souverän.

Schon zu Beginn der entscheidenden Partie in Milton Keynes machte The Jackpot klar, wer an diesem Tag dominieren würde. Im zweiten Leg checkte er mal eben 164 aus. Chizzy, der im Viertelfinale Mark Webster per Whitewash aus der Halle fegte, brauchte ganze vier Legs, um dem Engländer erstmals Paroli bieten zu können.

Lewis war jedoch einfach zu stark. Seine überragende Tagesform war bereits in der Partie gegen MvG zu bestaunen. Die Zuschauer sahen 13 180s und weitere acht perfekte Darts, diesmal jedoch von Mighty Mike. Letzten Endes hieß es dennoch 6:5 für Lewis.

Weltmeister Gary Anderson war bereits überraschend in Runde zwei gegen Peter Hudson ausgeschieden (3:6). Peter Wright schied im Achtelfinale nach 4:6 gegen Steve Beaton aus.

